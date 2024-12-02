Як усі й хотіли: Україна запросить Росію на другий "саміт миру", — Зеленський (відео)

За словами президента, Росія зробить усе, щоб скасувати свою можливість бути присутньою на другому саміті. Утім, Київ від своєї позиції не відмовляється, як того вимагали лідери країн.

Україна запросить Росію взяти участь у другому "саміті миру", після того, як фінальним документ за підсумками першого саміту влаштує всі країни, які брали участь у його опрацюванні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському медіа Kyodo News, опублікованому 2 грудня.

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"Після першого саміту ми домовилися, що проведемо відповідні конференції з кожним із пунктів формули миру і підготуємо вже детальний документ до кінця листопада. Дев'ять конференцій, де були 50+ країн, ми всі конференції провели, документ готовий, він детальний і відпрацьований", — заявив український президент.

За словами глави держави, зараз Київ чекає на об'єднану позицію всіх країн, а також чекає на думку президента США Дональда Трампа після його інавгурації. Однак, на думку Зеленського, Росія спробує перешкодити проведенню саміту і своїй участі в ньому.

"І тільки попрацювавши над цим документом, почувши реакцію країн, я думаю, ми будемо готові до наступних кроків. Ми не відмовляємося від своєї позиції — як усі лідери і хотіли, на другому саміті має бути Росія. Ми їх запросимо, але я хочу всім нагадати країнам, які сумнівалися, чи бути на першому саміті, без Росії. Я їм казав, — ви побачите, що Росія зробить усе, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту і потім скасувати свою можливість бути присутньою на другому саміті", — пояснив Зеленський.

Території України можна повернути дипломатично

Крім того, президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів щодо повернення Криму до складу України. Глава держави наголосив, що наразі в України немає сил, щоб повернути окупований півострів військовим шляхом.

"Має бути справедливе закінчення війни. Мають бути чіткі гарантії безпеки для України. Ми повинні зробити так, щоб Україна з сильно боку почала дипломатичне врегулювання. У нас сьогодні не вистачає сил повернути Крим. Нашій армії сьогодні недостатньо сил. Так, потрібно шукати шляхи дипломатичні, але тільки після того, як ми знаємо, що ми настільки сильні, що вони не повернуться знову з агресією. Тоді можна думати про інші дипломатичні кроки. Безумовно так можна робити", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент України Володимир Зеленський спростував інформацію західних ЗМІ про втрати ЗСУ. Реальні цифри набагато менші за заявлені 80 тисяч, заявив гарант.