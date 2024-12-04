"Залезь обратно в свою будку": представитель Трампа ответил олигарху РФ, который критиковал мирный план

Генерал Келлог заявил, что олигарху стоит "лучше понимать, кто такой Дональд Трамп", а недооценивать новоизбранного президента — это "большая ошибка".

Генерал США в отставке Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специальным представителем по вопросам Украины, жестко ответил на слова российского олигарха Константина Малофеева. Он порекомендовал ему "залезть обратно в будку" и напомнил о том, что это ошибка — недооценивать американского президента. Об этом он сказал в комментарии Fox News.

Генерал возмутился высказываниями российского олигарха относительно мирных инициатив Дональда Трампа.

"Моя реакция такова: ему лучше понять, кто такой Дональд Трамп потому, что это большая ошибка его недооценивать. Это не Кит Келлог. Мы говорим о США и президенте Трампе. И он разберется с этим, как всегда с этим разбирался. Так что я прокомментировал бы так: лучше залезь обратно в свою будку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь", — сказал генерал Кэллог.

Что сказал олигарх Малофеев

Накануне российский олигарх Константин Малофеев в интервью сказал изданию Financial Times сказал, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не согласится на предложение урегулирования войны в Украине со стороны Келлога.

"Кэллог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом посылаем его нафиг, потому что нам все это не нравится. Вот и все переговоры", — высказался российский олигарх.

Он также сказал, что переговоры вроде бы будут конструктивными, если они будут "не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира".

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России". Как рассказывал сам Келлог, его мирный план предусматривал жесткие условия для Украины и России относительно переговоров. Они заключались в том, что если Украина откажется — США не будет поставлять ей оружие, если же Россия откажется — США угрожают дать украинцам все необходимое.

Также сообщалось, что Келлог еще в сентябре 2022-го призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.