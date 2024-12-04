"Залізь назад у свою будку": представник Трампа відповів олігарху РФ, який критикував мирний план

Генерал Келлог заявив, що олігарху варто "краще розуміти, хто такий Дональд Трамп", а недооцінювати новообраного президента — це "велика помилка".

Генерал США у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціальним представником з питань України, жорстко відповів на слова російського олігарха Костянтина Малофєєва. Він порекомендував йому "залізти назад у будку" і нагадав про те, що це помилка — недооцінювати американського президента. Про це він сказав в коментарі Fox News.

Генерал обурився висловлюваннями російського олігарха щодо мирних ініціатив Дональда Трампа.

"Моя реакція така: йому краще зрозуміти, хто такий Дональд Трамп, тому що це велика помилка його недооцінювати. Це не Кіт Келлог. Ми говоримо про США та президента Трампа. І він розбереться з цим, як завжди з цим розбирався. Так що я прокоментував би так: краще залізь назад у свою будку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш", — сказав генерал Келлог.

Що сказав олігарх Малофєєв

Напередодні російський олігарх Костянтин Малофеєв в інтерв'ю виданню Financial Times сказав, що президент РФ Володимир Путін, найімовірніше, не погодиться на пропозицію врегулювання війни в Україні з боку Келлога.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми його приймаємо, а потім посилаємо його нафіг, тому що нам все це не подобається. Ось і всі переговори", — висловився російський олігарх.

Він також сказав, що переговори начебто будуть конструктивними, якщо вони будуть "не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу".

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії". Як розповідав сам Келлог, його мирний план передбачав жорсткі умови для України та Росії щодо переговорів. Вони заключалися в тому, що якщо Україна відмовиться — США не постачатимуть їй зброю, якщо ж Росія відмовиться — США погрожують дати українцям все необхідне.

Також повідомлялося, що Келлог ще у вересні 2022-го закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.