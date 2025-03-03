С помощью России: Китай может превратить ветряные турбины в "оружие" против Германии и ЕС

В случае ухудшения политических отношений китайские компании могут влиять на работу ветровых электростанций, которые обеспечивают около трети всех потребностей немцев.

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Китай может дистанционно выключать ветряные турбины, собирать конфиденциальные данные и целенаправленно откладывать проекты по строительству, заставляя принимать выгодные ему решения. Об этом говорится в докладе, подготовленном исследовательским центром Немецкого института оборонных и стратегических исследований по заказу министерства обороны, передает издание Politico.

Исследователи рекомендуют немецкому правительству остановить построение ветровых электростанций с использованием турбин или их компонентов от китайских производителей. Учитывая политическую ситуацию, Китай может намеренно использовать сбои как средство политического давления или инструмент экономической войны, имея "значительный потенциал для шантажа". В феврале сообщали, что в Британии опасаются тоже опасаются ветрогенераторов из Китая.

Поставщики из Пекина будут иметь доступ к компьютерным программам, которые управляют активными турбинами и собирают данные с сотен радаров, встроенных в фермы. Это значительная угроза, если учитывать, что в 2024 году ветер выработал треть электроэнергии в Германии и пятую часть — в Европейском союзе.

Если отношения с Пекином по какой-то причине ухудшатся, китайские компании могут отложить запуск новых ветрогенерационных ферм на четыре-пять лет или даже больше. Кроме того, она может проводить другие вредные меры в этой сфере, координируясь с Россией. При этом Китай может получить доступ к важным элементам энергетической инфраструктуры вблизи районов, где проводятся военные учения.

"Нельзя исключить дестабилизацию как политической системы, бизнес-модели немецкой промышленности, так и социальной сплоченности из-за отсутствия или недостаточной безопасности планирования в энергетическом секторе", — отмечается в отчете.

Исследование провели из-за беспокойства относительно рисков выхода из строя критической инфраструктуры в Европе. С 2022 года в Балтийском море произошло по меньшей мере шесть отдельных инцидентов, причиной которых могла быть подводная диверсия.

Между тем Европейский союз начал кампанию против китайских поставщиков оборудования для ветровых электростанций после того, как заподозрил их в получении государственных субсидий, чтобы опередить европейских конкурентов и получить заказ вместо них. В прошлом году Европейская Комиссия начала расследование связанных с Пекином ветровых проектов в Болгарии, Франции, Греции, Румынии и Испании.

Реакция Китая на ограничения со стороны ЕС

По словам Андреа Скассола, вице-президента по исследованиям ветра в консалтинговой компании Rystad, эти риски, скорее всего, возрастут, если отношения с Пекином ухудшатся.

"То, что мы видим, усиливает соперничество между великими державами, и в то время, когда наш мир более взаимосвязан, чем когда-либо, это увеличивает уязвимость и риски", — сказал он.

Эксперт считает, что чрезмерная зависимость от Китая также повышает риск кибератак, которые могут привести к остановке электростанций. Публичные предупреждения или юридические меры по ограничению доступа китайцев уже происходили в Нидерландах, Великобритании, Польше и Литве.

Несмотря на имеющиеся риски, Германия рассматривала компании из Китая как потенциальных поставщиков. В прошлом году разработчик проекта Luxcara решил заказать у пекинской компании Ming Yang Smart Energy 16 турбин для морской ветровой электростанции Waterkant на северо-западе Германии. Этот же подрядчик поставил 10 турбин для оффшорной ветровой электростанции в южной Италии, строительство которой было завершено в 2022 году.

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