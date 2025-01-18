Лучше, чем в Европе и США: какие ветрогенераторы из Китая стоит покупать украинцам (видео)

Китайские продавцы часто завышают возможности ветряков, но предлагают довольно выгодные цены и много вариантов.

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Зимой снижается эффективность солнечных модулей, и значительно больше электроэнергии дают ветровые электростанции. Фокус решил узнать, какие ветрогенераторы сейчас выгодно покупать украинцам и обратился к жителю Киевской области Богдану Кушлыку, который исследует и пользуется этими технологиями уже довольно долгое время.

Все пути ведут в Китай

Полгода назад Богдан создал для своего YouTube-канала видеоролик, посвященный ветрякам китайского производства. По его словам информация до сих пор актуальна в январе 2025 года, потому что новых моделей производители еще не создали, а уже имеющиеся стоят примерно так же. Богдан Кушлык предполагает, что цены в магазинах могут пересмотреть после китайского Нового года, то есть не раньше, чем в середине февраля.

Обозреватель акцентирует именно на продукции из Китая, поскольку, по его мнению, Европа и США сейчас не могут предложить достойных альтернатив. Производители там есть, но стоимость у них в два-три раза выше, а качество бывает даже хуже, чем у китайских аналогов. К тому же, некоторые компании явно пытаются обмануть покупателей.

Где искать ветряные мельницы в Китае?

Ветрогенераторы продаются на известной китайской онлайн-площадке Aliexpress. Как правило, там торгуют магазины, которые покупают оборудование у производителя и делают свою наценку. Стоит учитывать, что цена может быть значительно завышенной, поэтому стоит сравнивать предложения и искать самое выгодное, обращая также внимание на рейтинг и отзывы. Кроме того, нужно "охотиться" за скидками, а также использовать купоны, которые предоставляет Aliexpress, чтобы максимально снизить стоимость.

Еще один вариант — площадка Alibaba, которая специализируется на оптовых продажах, однако можно найти и выгодные розничные предложения. Значительное преимущество в том, что здесь можно заказать ветряки непосредственно у производителей, экономя средства. Стоит учитывать, что магазины указывают довольно низкие нижние пороги цен для привлечения покупателей, но реальные суммы при заказе обычно выходят большими.

Значительную часть расходов составляет доставка, однако есть возможность сэкономить еще больше, если связаться с продавцом и договориться о доставке на локальный склад украинской компании-посредника в Китае. Она поможет дешевле доставить в Украину, а в случае большой суммы — оплатить, обойдя лимит. Богдан Кушлык в описании к ролику порекомендовал одну из таких компаний и предоставил пошаговую инструкцию по заказу:

связаться с продавцом на Alibaba, попросить цену с доставкой локально по Китаю до склада посредника;

получить от продавца "packing list" — описание коробок, их размеров и массы;

предоставить посреднику информацию о товаре (цену с локальной доставкой, ссылку, packing list);

получить расчет, и если сумма устраивает — попросить номер заказа и адрес склада;

передать продавцу на Alibaba адрес склада и номер заказа, попросить ордер;

оплатить заказ на Alibaba, если сумма превышает лимит — обратиться за помощью к посреднику;

проконтролировать отправление, получить от продавца номер для отслеживания посылки и передать его посреднику;

дождаться прибытия посылки на склад в Китае и договориться о доставке по Украине.

Не стоит даже смотреть на ветряки вертикального типа, чтобы там не обещали производители, ведь они физически не способны генерировать значительное количество электроэнергии. Например, турбина Савониуса имеет эффективность всего 9-10%, а ротор Дарье недалеко ушел с 15-16%.

Ветряная турбина Савониуса (слева) и ротор Дарье (справа) Фото: Коллаж: Фокус

"Они очень ограничены и возможности их никудышные", — подчеркнул Богдан Кушлык.

Покупать и устанавливать стоит ветряки горизонтального типа, которые тоже разделяются на подтипы.

Ветряки класса S

Такие изделия имеют короткий диск-тело генератора, закрепленный на четыре болта, разное количество лопастей с диаметром ветроколеса — от 1,1 до 1,3 м, массу — около 9 кг. Продаются версии с напряжением 12, 24 или 48 В. Богдан Кушлик советует выбирать три лопасти, потому что из-за маленьких размеров такой ветряк не может эффективно работать с большим весом и никогда не выдаст много электроэнергии.

Толщина генератора у ветряков класса S колеблется от 8 до 15 мм. При 8 мм максимальная мощность будет 40-50 Вт, при 15 мм — 100-120 Вт, если подует очень сильный ветер.

Например, ветряк типа S3 от Smaraad стоит около $100-$120, но при этом не стоит ожидать значительной генерации. Его можно использовать для экспериментов, чтобы лучше разобраться в работе ветровых электростанций на практике или для путешествий, потому что он легкий, можно взять с собой и легко установить на трубу-мачту, чтобы за неделю получить 0,5-1 кВт и поддержать энергосистему, хотя для этого существуют лучшие решения.

Ветрогенератор S3 от Smaraad

Ветряки класса M

Если говорить о начальном уровне (М3), то они внешне похожи на S3, но имеют значительно более длинную и широкую турбину, а также закругленную лопасть хвоста, который обычно коротковат, поэтому его стоит удлинить самостоятельно. У Богдана Кушлика есть один такой приобретенный и один самодельный, и он советует выбирать модель с диаметром 1,65 м.

Набор "железа" генератора в М3 от производителя Smaraad имеет толщину около 24 мм, магниты тоже толще, а общая масса составляет 13 кг. Производители иногда обещают мощность 2000-10 000 Вт, но реальная — 500 Вт, которой ветряки достигают при ветре 11-12 м/c. Характерные лопасти будут шуметь при скорости ветра от 7 м/c. Нормальная цена за ветряк М3 — $200-$220 на AliExpress.

Богдан Кушлик разобрал китайский ветрогенератор М3

К классу М относятся также большие типы ветряков — М4, M6, M8. Они имеют похожий вид, но значительно больше и тяжелее генераторы с восемью болтами. Например, вес собранного генератора М5 начинается от 29 кг. Хвостовая лопата имеет острые углы, а основание хвоста тоже стоит удлинить, чтобы аппарат лучше поворачивался.

Модели типа М4 имеют мощность 700 Вт, гладкий корпус генератора, хуже лопасти без изогнутой разгонной зоны, редко встречается в продаже. Богдан Кушлик советует присмотреться к М5, М6 или М8, которые отличаются ребристым корпусом генератора. Диаметр лопастей лучшей формы составляет 2, 2,1, 2,3 м соответственно. А масса: 25, 28 и 33 кг.

Ветрогенератор М4

Продавцы на Aliexpress часто завышают мощность ветряков, а даже если указываются честно, то используют в азиатском регионе стандарт показателей при скорости ветра 15 м/c, который сложно поймать на низкой высоте. Исключением в этом случае является Wuxi Fengteng New Energy Со, который ориентируется на 11-12 м/c, что ближе к средней скорости в Украине.

Ветрогенератор М6 от Smaraad

Богдан Кушлик в личной переписке получил от китайского производителя Wuxi Fengteng New Energy Co. документ с реальными характеристиками и стоимостью ветрогенераторов. По этим данным М4 выдает 600 Вт, М5 — 800 Вт, М6 — 1000 Вт, М8 — 1500 Вт. Стоимость в Китае составляет $250, $290, $350 соответственно. С учетом наценки магазинов и доставки конечные цены для украинцев должны быть примерно такими:

М5 — $500;

М6 — $600;

М8 — $700.

Характеристики ветряков Wuxi Fengteng New Energy Co Фото: скриншот / YouTube

По словам Богдана Кушлыка, эти ветряки вполне достойны внимания украинцев, ведь имеют неплохую эффективность и могут обеспечить дом немалым количеством энергии. Особенно большие модели М8. YouTube-канал Free Energy Home показывал, что М6 выдавал мгновенную мощность 2,4 кВт.

Канал Free Energy Home о ветряных мельницах M6

Лучше брать ветрогенератор с большим вольтажом, а контроллер покупать отдельно. Например, турбину на 96 В или на 120 В, а контроллер брать с модулем понижения (или так называемый buck тип контроллера) — чтобы заряжал систему на 48 В.

"Тогда у вас будет абсолютно прекрасно все работать и четко стартовать, с 2 м/с вы уже будете иметь нормальную выработку, оно будет показывать 20-30 Вт, и дальше больше", — говорит Богдан Кушлык.

Ветряки класса SL/FT

Следующий класс ветряков — SL-3000 у производителя Smaraad или аналогичный FT-2000 L1 у Wuxi Fengteng имеет мощность 2 кВт при диаметре 2,9 м, отличается складным хвостом. Такие модели стоит заказывать на Alibaba с помощью посредника. Стоимость с прямой пересылкой в Украину сейчас составляет $1170-$1197, но по указанной схеме товар обошелся Богдану в $765 вместе с доставкой, растаможкой и комиссией за перевод средств.

По данным Богдана Кушлика, указанная мощность ветрогенераторов от Smaraad не соответствует действительности, потому что фактически ниже. SL-4000 от Smaraad с диаметром 3,4 м способен выдавать до 2,2-2,5 кВт мощности, его стоимость со скидкой на Aliexpress сейчас составляет около $980. У SL-5000 — честные 3 кВт при диаметре 3,7 м и стоимости — $1314. У SL-10К мощность достигает 5 КВт, диаметр ветроколеса — 5,4 м, а цена — около $2000.

Ветряк SL-3000 от Smaraad Фото: Aliexpress

У Wuxi Fengteng также есть 3-киловаттные генераторы FT-3000L2 с диаметром ветроколеса 4 м. Их продают примерно за $1700. Есть и поменьше — FT-2500L2 на 2,5 кВт с диаметром 3,4 м, которые ненамного дешевле.

Wuxi Fengteng делает также ветряные турбины мощностью 5 кВт (4,8 м), где лопасти крепятся на фланец — плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов или шпилек для более прочного соединения. Они не имеют сложного хвоста, а защита от сильного ветра реализована благодаря механическому дисковому тормозу на генераторе, который будет работать при подключении к контроллеру от того же производителя. Этот механизм просто не даст ротору вращаться. Стоимость составляет $1850-$1950. Есть подобные модели на 10 кВт от $2650.

Обзор ветряков из Китая от Богдана Кушлыка

Ветряные мельницы Greef и их особенность

Qingdao Greef New Energy предлагает хорошие, но более дорогие ветряки. GH-5KW с турбиной мощностью 5 кВт с диаметром ротора 5,6 м стоит на Alibaba $2799, он должен работать при скорости ветра от 3 до 25 м/c. Производитель также предлагает изделие AH-5KW такой же мощности с диаметром 5,6 м стоимостью от $5800, мощность рассчитана на ветре около 11 м/c и этот ветряк оборудован центробежным механическим винтом регулируемого шага, которые позволяют изменять угол поворота лопастей для улучшения производительности.

Так, Китай предлагает значительное количество ветряков разного размера и стоимости, поэтому украинцам есть из чего выбрать. Технология требует немалых инвестиций, и это еще не учитывая стоимость контроллеров заряда, инверторов и аккумуляторов, которые будут накапливать заряд. Впрочем, при удачном выборе и грамотной установке ветровые электростанции помогут экономить на коммунальных платежах и меньше переживать об отключении света, особенно зимой.

Ранее Богдан Кушлик поделился с Фокусом, как сделать ветрогенератор для дома своими руками и какая от него будет польза. Пять небольших ветряков могут давать 2 кВт электроэнергии в час, что очень увеличивает автономность дома.