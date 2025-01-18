Краще, ніж у Європі та США: які вітрогенератори з Китаю варто купувати українцям (відео)

Китайські продавці часто завищують можливості вітряків, але пропонують доволі вигідні ціни і багато варіантів.

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Взимку знижується ефективність сонячних модулей, і значно більше електроенергії дають вітрові електростанції. Фокус вирішив довідатися, які вітрогенератори зараз вигідно купувати українцям і звернувся до жителя Київської області Богдана Кушлика, який досліджує та користується цими технологіями вже доволі довгий час.

Всі шляхи ведуть до Китаю

Пів року тому Богдан створив для свого YouTube-каналу відеоролик, присвячений вітрякам китайського виробництва. За його словами інформація досі актуальна у січні 2025 року, бо нових моделей виробники ще не створили, а вже наявні коштують приблизно так само. Богдан Кушлик припускає, що ціни у магазинах можуть переглянути після китайського Нового року, тобто не раніше, ніж у середині лютого.

Оглядач акцентує саме на продукції з Китаю, оскільки, на його думку, Європа та США зараз не можуть запропонувати гідних альтернатив. Виробники там є, але вартість у них у два-три рази вища, а якість буває навіть гіршою, ніж у китайських аналогів. До того ж, деякі компанії явно намагаються ошукати покупців.

Де шукати вітряки у Китаї?

Вітрогенератори продаються на відомому китайському онлайн-майданчику Aliexpress. Як правило, там торгують магазини, які купують обладнання у виробника і роблять свою націнку. Варто враховувати, що ціна може бути значно завищеною, тому варто порівнювати пропозиції і шукати найвигіднішу, звертаючи також увагу на рейтинг та відгуки. Крім того, потрібно "полювати" за знижками, а також використовувати купони, які надає Aliexpress, щоб максимально знизити вартість.

Ще один варіант — майданчик Alibaba, який спеціалізується на гуртових продажах, однак можна знайти й вигідні роздрібні пропозиції. Значна перевага у тому, що тут можна замовити вітряки безпосередньо у виробників, економлячи кошти. Варто враховувати, що магазини вказують доволі низькі нижні пороги цін для приваблення покупців, але реальні суми при замовленні зазвичай виходять більшими.

Значну частину витрат складає доставка, однак є можливість зекономити ще більше, якщо зв'язатися із продавцем та домовитися про доставлення на локальний склад української компанії-посередника у Китаї. Вона допоможе дешевше доставити в Україну, а у випадку великої суми — оплатити, обійшовши ліміт. Богдан Кушлик в описі до ролика порекомендував одну з таких компаній і надав покрокову інструкцію щодо замовлення:

зв'язатися з продавцем на Alibaba, попросити ціну з доставленням локально по Китаю до складу посередника;

отримати від продавця "packing list" — опис коробок, їх розмірів і маси;

надати посереднику інформацію про товар (ціну з локальним доставленням, посилання, packing list);

отримати розрахунок, і якщо сума влаштовує — попросити номер замовлення та адресу складу;

передати продавцю на Alibaba адресу складу і номер замовлення, попросити ордер;

оплатити замовлення на Alibaba, якщо сума перевищує ліміт — звернутися по допомогу до посередника;

проконтролювати відправлення, отримати від продавця номер для відстеження посилки і передати його посереднику;

дочекатися прибуття посилки на склад у Китаї і домовитися про доставлення по Україні.

Не варто навіть дивитися на вітряки вертикального типу, щоб там не обіцяли виробники, адже вони фізично не здатні генерувати значну кількість електроенергії. Наприклад, турбіна Савоніуса має ефективність всього 9-10%, а ротор Дар'є недалеко пішов із 15-16%.

Вітряна турбіна Савоніуса (ліворуч) та ротор Дар'є (праворуч) Фото: Коллаж: Фокус

"Вони дуже обмежені і можливості їх нікудишні", — підкреслив Богдан Кушлик.

Купувати і встановлювати варто вітряки горизонтального типу, які теж поділяються на підтипи.

Вітряки класу S

Такі вироби мають короткий диск-тіло генератора, закріплений на чотири болти, різну кількість лопатей з діаметром вітроколеса — від 1,1 до 1,3 м, масу — близько 9 кг. Продаються версії з напругою 12, 24 чи 48 В. Богдан Кушлик радить обирати три лопаті, бо через маленькі розміри такий вітряк не може ефективно працювати з великою вагою і ніколи не видасть багато електроенергії.

Товщина генератора у вітряків класу S коливається від 8 до 15 мм. При 8 мм максимальна потужність буде 40-50 Вт, при 15 мм — 100-120 Вт, якщо подме дуже сильний вітер.

Наприклад, вітряк типу S3 від Smaraad коштує близько $100-$120, але при цьому не варто очікувати значної генерації. Його можна використовувати для експериментів, щоб краще розібратися у роботі вітрових електростанцій на практиці або для подорожей, бо він легкий, можна взяти із собою і легко встановити на трубу-щоглу, щоб за тиждень отримати 0,5-1 кВт і підтримати енергосистему, хоча для цього існують кращі рішення.

Вітрогенератор S3 від Smaraad

Вітряки класу M

Якщо говорити про початковий рівень (М3), то вони зовні схожі на S3, але мають значно довшу і ширшу турбіну, а також заокруглену лопату хвоста, який зазвичай закороткий, тому його варто подовжити самостійно. У Богдана Кушлика є один такий придбаний і один саморобний, і він радить обирати модель з діаметром 1,65 м.

Набір "заліза" генератора у М3 від виробника Smaraad має товщину близько 24 мм, магніти теж товстіші, а загальна маса складає 13 кг. Виробники подекуди обіцяють потужність 2000-10 000 Вт, але реальна — 500 Вт, якої вітряки досягають при вітрі 11-12 м/c. Характерні лопаті будуть шуміти при швидкості вітру від 7 м/c. Нормальна ціна за вітряк М3 — $200-$220 на AliExpress.

Богдан Кушлик розібрав китайський вітрогенератор М3

До класу М належать також більші типи вітряків — М4, M6, M8. Вони мають схожий вигляд, але значно більші та важчі генератори з вісьмома болтами. Наприклад, вага зібраного генератора М5 починається від 29 кг. Хвостова лопата має гостріші кути, а основу хвоста теж варто подовжити, щоб апарат краще повертався.

Моделі типу М4 мають потужність 700 Вт, гладкий корпус генератора, гірші лопаті без вигнутої розгінної зони, рідко зустрічається у продажу. Богдан Кушлик радить придивитися до М5, М6 або М8, які вирізняються ребристим корпусом генератора. Діаметр лопатей кращої форми складає 2, 2,1, 2,3 м відповідно. А маса: 25, 28 і 33 кг.

Вітрогенератор М4

Продавці на Aliexpress часто завищують потужність вітряків, а навіть якщо вказуються чесно, то використовують в азійському регіоні стандарт показників при швидкості вітру 15 м/c, який складно піймати на низькій висоті. Виключенням у цьому випадку є Wuxi Fengteng New Energy Cо, який орієнтується на 11-12 м/c, що ближче до середньої швидкості в Україні.

Вітрогенератор М6 від Smaraad

Богдан Кушлик у особистому листуванні отримав від китайського виробника Wuxi Fengteng New Energy Co. документ із реальними характеристиками та вартістю вітрогенераторів. За цими даними М4 видає 600 Вт, М5 — 800 Вт, М6 — 1000 Вт, М8 — 1500 Вт. Вартість у Китаї складає $250, $290, $350 відповідно. З урахуванням націнки магазинів і доставки кінцеві ціни для українців мають бути приблизно такими:

М5 — $500;

М6 — $600;

М8 — $700.

Характеристики вітряків Wuxi Fengteng New Energy Co Фото: скриншот / YouTube

За словами Богдана Кушлика, ці вітряки цілком варті уваги українців, адже мають непогану ефективність і можуть забезпечити дім чималою кількістю енергії. Особливо великі моделі М8. YouTube‑канал Free Energy Home показував, що М6 видавав миттєву потужність 2,4 кВт.

Канал Free Energy Home про вітряки M6

Краще брати вітрогенератор з більшим вольтажем, а контролер купувати окремо. Наприклад, турбіну на 96 В чи на 120 В, а контролер брати з модулем пониження (або так званий buck тип контролера) — щоб заряджав систему на 48 В.

"Тоді у вас буде абсолютно прекрасно все працювати і чітко стартуватиме, з 2 м/с ви вже матимете нормальний виробіток, воно буде показувати 20-30 Вт, і далі більше", — каже Богдан Кушлик.

Вітряки класу SL/FT

Наступний клас вітряків — SL-3000 у виробника Smaraad або аналогічний FT-2000 L1 у Wuxi Fengteng має потужність 2 кВт при діаметрі 2,9 м, вирізняється складним хвостом. Такі моделі варто замовляти на Alibaba з допомогою посередника. Вартість із прямим пересиланням до України зараз складає $1170-$1197, але за вказаною схемою товар обійшовся Богдану у $765 разом із доставленням, розмитненням та комісією за переказ коштів.

За даними Богдана Кушлика, вказана потужність вітрогенераторів від Smaraad не відповідає дійсності, бо фактично є нижчою. SL-4000 від Smaraad з діаметром 3,4 м здатен видавати до 2,2-2,5 кВт потужності, його вартість зі знижкою на Aliexpress зараз складає близько $980. У SL-5000 — чесні 3 кВт при діаметрі 3,7 м і вартості — $1314. У SL-10К потужність досягає 5 КВт, діаметр вітроколеса — 5,4 м, а ціна — близько $2000.

Вітряк SL-3000 від Smaraad Фото: Aliexpress

У Wuxi Fengteng також є 3-кіловатні генератори FT-3000L2 з діаметром вітроколеса 4 м. Їх продають приблизно за $1700. Є й трохи менші — FT-2500L2 на 2,5 кВт з діаметром 3,4 м, які ненабагато дешевші.

Wuxi Fengteng робить також вітряні турбіни потужністю 5 кВт (4,8 м), де лопаті кріпляться на фланець — плоске кільце або диск з рівномірно розташованими отворами для болтів або шпильок для міцнішого з'єднання. Вони не мають складного хвоста, а захист від сильного вітру реалізований завдяки механічному дисковому гальму на генераторі, який працюватиме при підключенні до контролера від того ж виробника. Цей механізм просто не дасть ротору обертатися. Вартість складає $1850-$1950. Є подібні моделі на 10 кВт від $2650.

Огляд вітряків з Китаю від Богдана Кушлика

Вітряки Greef та їх особливість

Qingdao Greef New Energy пропонує хороші, але дорожчі вітряки. GH-5KW з турбіною потужністю 5 кВт з діаметром ротора 5,6 м коштує на Alibaba $2799, він має працювати при швидкості вітру від 3 до 25 м/c. Виробник також пропонує виріб AH-5KW такої ж потужності з діаметром 5,6 м вартістю від $5800, потужність розраховано на вітрі близько 11 м/c і цей вітряк обладнаний відцентровим механічним гвинтом регульованого кроку, які дозволяють змінювати кут повороту лопатей для покращення продуктивності.

Отож, Китай пропонує значну кількість вітряків різного розміру та вартості, тому українцям є з чого вибрати. Технологія потребує чималих інвестицій, і це ще не враховуючи вартість контролерів заряду, інверторів та акумуляторів, які накопичуватимуть заряд. Втім, при вдалому виборі та грамотному встановленні вітрові електростанції допоможуть економити на комунальних платежах і менше перейматися про відключення світла, особливо взимку.

Раніше Богдан Кушлик поділився із Фокусом, як зробити вітрогенератор для дому своїми руками і яка від нього буде користь. П'ять невеликих вітряків можуть давати 2 кВт електроенергії на годину, що дуже збільшує автономність будинку.