З допомогою Росії: Китай може перетворити вітрові турбіни на "зброю" проти Німеччини і ЄС

У випадку погіршення політичних стосунків китайські компанії можуть впливати на роботу вітрових електростанцій, які забезпечують близько третини всіх потреб німців.

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Китай може дистанційно вимикати вітряні турбіни, збирати конфіденційні дані і цілеспрямовано відкладати проєкти з будівництва, змушуючи приймати вигідні йому рішення. Про це йдеться у доповіді, підготованій дослідницьким центром Німецького інституту оборонних і стратегічних досліджень на замовлення міністерства оборони, передає видання Politico.

Дослідники рекомендують німецькому уряду зупинити побудову вітрових електростанцій із використанням турбін або їх компонентів від китайських виробників. Враховуючи політичну ситуацію, Китай може навмисно використовувати збої як засіб політичного тиску або інструмент економічної війни, маючи "значний потенціал для шантажу". У лютому повідомляли, що у Британії побоюються теж побоюються вітрогенераторів з Китаю.

Постачальники з Пекіна матимуть доступ до комп’ютерних програм, які керують активними турбінами та збирають дані із сотень радарів, вбудованих у ферми. Це значна загроза, якщо враховувати, що у 2024 році вітер виробив третину електроенергії у Німеччині та п'яту частину — у Європейському союзі.

Якщо відносини з Пекіном з якоїсь причини погіршаться, китайські компанії можуть відкласти запуск нових вітрогенераційних ферм на чотири-п'ять років або навіть більше. Крім того, вона може проводити інші шкідливі заходи у цій сфері, координуючись із Росією. При цьому Китай може отримати доступ до важливих елементів енергетичної інфраструктури поблизу районів, де проводяться військові навчання.

"Не можна виключити дестабілізацію як політичної системи, бізнес-моделі німецької промисловості, так і соціальної згуртованості через відсутність або недостатню безпеку планування в енергетичному секторі", — зазначається у звіті.

Дослідження провели через занепокоєння щодо ризиків виходу з ладу критичної інфраструктури у Європі. З 2022 року в Балтійському морі відбулося щонайменше шість окремих інцидентів, причиною яких могла бути підводна диверсія.

Тим часом Європейський союз розпочав кампанію проти китайських постачальників обладнання для вітрових електростанцій після того, як запідозрив їх в отриманні державних субсидій, щоб випередити європейських конкурентів і отримати замовлення замість них. Минулого року Європейська Комісія розпочала розслідування пов’язаних з Пекіном вітрових проєктів у Болгарії, Франції, Греції, Румунії та Іспанії.

Реакція Китаю на обмеження з боку ЄС

За словами Андреа Скассола, віцепрезидент з досліджень вітру в консалтинговій компанії Rystad, ці ризики, швидше за все, зростуть, якщо відносини з Пекіном погіршаться.

"Те, що ми бачимо, посилює суперництво між великими державами, і в той час, коли наш світ більш взаємопов’язаний, ніж будь-коли, це збільшує вразливість і ризики", – сказав він.

Експерт вважає, що надмірна залежність від Китаю також підвищує ризик кібератак, які можуть призвести до зупинки електростанцій. Публічні попередження або юридичні заходи щодо обмеження доступу китайців вже відбувалися у Нідерландах, Великобританії, Польщі та Литві.

Попри наявні ризики, Німеччина розглядала компанії з Китаю як потенційних постачальників. Минулого року розробник проєкта Luxcara вирішив замовити у пекінської компанії Ming Yang Smart Energy 16 турбін для морської вітрової електростанції Waterkant на північному заході Німеччини. Цей же підрядник поставив 10 турбін для офшорної вітрової електростанції в південній Італії, будівництво якої було завершено у 2022 році.

Нещодавно розбирали, які домашні вітрогенератори продаються у Китаї. Українець поділився досвідом придбання та замовлення.

Раніше писали, що Китай обмежить постачання мінералів для створення сонячних панелей. Це може скоротити світове виробництво і значно підвищити ціни на продукцію.