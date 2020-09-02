США готовят санкции против семи белорусских чиновников за фальсификацию выборов, – Reuters

В Госдепе пока не называют их имена.

США намерены ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, как считают в Госдепе, замешены в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и организации насилия против участников акций протестов.

Об этом сообщил представитель Госдепа на условиях анонимности, сообщает Reuters.

Он не стал называть имена белорусских чиновников, которые попали в поле зрения США, лишь отметив, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко уже находится под американскими санкциями.

"У нас есть группа из семи человек, против которых мы вместе с Министерством финансов собираем доказательства для введения санкций", – сообщил агентству представитель Госдепа.

Он добавил, что об этом будет объявлено публично в ближайшие дни.

"Это минимум, что мы сделаем, чтобы не только назвать и осудить виновных, но и показать, что любой, кто крадет выборы и осуществляет насилие по отношению к мирным протестующим, которые пользуются своим правом свободно собираться и высказывать мнение, обязательно понесет ответственность", – сказал представитель Госдепа.

Он также сказал, что к белорусским чиновникам применят указ №13405, подписанный в 2006 году президентом Джорджем Бушем.

Документ направлен против тех, кто "подрывает демократические процессы или институты в Беларуси", а также несет ответственность за "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями".

Среди прочего, этот акт замораживает любые активы, которые виновные лица могут иметь на территориях под юрисдикцией США.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не оставляет пост президента не потому, что держится за власть, а из-за опасений, что в случае его ухода в стране начнется резня и она развалится.