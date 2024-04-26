Имитировали массовый расстрел: учительницу уволили из-за бессмысленного задания для учеников

Руководство школы в Сан-Антонио извинилось перед учениками и родителями за этот досадный инцидент.

Related video

Учительница театрального искусства в средней школе Джонсона в Сан-Антонио (Техас, США) была отстранена от работы и позже уволена из-за спорного задания для учеников. Женщина заставила старшеклассников инсценировать убийство, пишет издание Newsweek.

Официальный представитель округа Тим Савой утверждает, что данное задание не входило ни в планы уроков, ни в учебную программу штата Техас (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS).

Важно

Подаренный учеником фиолетовый карандаш в корне изменил жизнь учительницы (фото)

"Эта учительница была на замене, и она должна была следовать планам уроков или TEKS. Такой задачи нет ни в одном из них", — подчеркнул Савой.

После того, как ученики выразили администрации учебного заведения свое беспокойство, педагога отстранили от работы. Позже ей назначили встречу с сотрудниками отдела кадров.

По результатам внутреннего расследования так и не удалось точно установить, в чем заключался смысл этого задания. Возможно, речь шла о разыгрывании сцены смерти в духе шекспировских пьес.

"Одна группа учеников действительно разыграла короткую сцену с массовым расстрелом. Но стоило вмешаться, чтобы остановить это представление", — подчеркнул официальный представитель округа.

Несмотря на отсутствие злого умысла, учительнице на замене, которую взяли на работу в январе, из-за этого инцидента больше не продлят контракт. Ее личность не разглашают.

Руководство заведения извинилось перед учениками и родителями за этот досадный инцидент, но не считает оправданным любое более жесткое наказание для уволенной сотрудницы.

Напомним, ранее Фокус писал о доценте Мэтью Питмане, который преподает в школе журналистики и медиа Университета штата Теннесси (США). Он предложил своим студентам необычный выбор для выполнения задания. Педагог дал возможность выбирать: либо исполнить 15-секундный танец перед всей аудиторией, либо написать статью на 15 тысяч слов.

Кроме того, учительницу начальной школы Джорджию Роджерс уволили за то, что она учила девятилетних учеников танцевать для TikTok, несмотря на то, что приложение запрещает пользоваться им лицам, не достигшим 13 лет.