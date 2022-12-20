У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю (відео)

Прикордонники стверджують, що поруч із кордоном не помічено переміщення чи різке збільшення військової техніки або живої сили противника.

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Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що кордон із Білоруссю максимально посилено в оборонному плані. Ситуація залишається контрольованою. Про це Демченко заявив під час ефіру на каналі "Еспресо".

За його словами, не помічено переміщення чи різке збільшення військової техніки або живої сили на території Білорусі. Навіть під час раптової перевірки готовності підрозділів ЗС РБ поряд із кордоном з Україною нічого незвичайного не відбувалося.

Демченко заявив, що вся увага Державної прикордонної служби спрямована на те, що відбувається в глибині Білорусі. Так, у відомстві є розуміння, що Білорусь упродовж тривалого часу підтримує Росію у війні проти України. Тому кордон посилюється не лише вздовж лінії, а й у прикордонних регіонах, щоби сили безпеки могли максимально стримати будь-якого ворога.

"Станом на цей час кордон максимально посилено в оборонному плані, щоб реагувати на всі можливі виклики на цьому напрямку", — підсумував представник ДПСУ.

[ + – ] Андрій Демченко про зміцнення кордону із Білоруссю.

Зазначимо, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram повідомила, що Росія перекидає свою військову техніку до південного кордону Білорусі. Раніше цю техніку доставили до місцевих військових полігонів.

"Протягом сьогодні фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу ЗС РФ", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що у ГУР МО заявили, що Лукашенко не готовий вступати у війну проти України. Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що Білорусь допомагає РФ озброєнням, технікою та боєкомплектами. Проте білоруські військові не зацікавлені у нападі на Україну.