"Система ЗС РФ перенапружена": британська розвідка назвала роль армії Білорусі у війні з Україною
Росія впевнена у домінуванні над білоруськими збройними силами. Використання білорусів як інструкторів може стати несподіваним поворотом для агресора, вважають у Міноборони Великої Британії.
Збройні сили Білорусі могли взяти на себе важливу, але обережну роль у війні Росії з Україною. Вони погодилися навчати тисячі нещодавно мобілізованих російських резервістів, йдеться у зведенні британської військової розвідки від 22 грудня.
Президент Росії Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко 19 грудня у Мінську провели переговори про "єдиний оборонний простір", нагадали фахівці.
"Використовуючи білоруських інструкторів, росіяни намагаються заповнити нестачу своїх фахівців, багато з яких відправлено в Україну або вже вбито", — йдеться у розвідці.
Військові з Росії та Білорусі мають великий досвід співпраці, але той факт, що навчати мобілізованих російських окупантів будуть саме білоруси — це несподівана роль для ЗС РФ, зауважили в Міноборони Великої Британії.
"Росія традиційно вважає, що білоруські сили поступаються російським. Їх використання як інструкторів — це ознака перенапруги військової системи РФ", — зробили висновок експерти.
В американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін тисне на білоруського диктатора, щоб він пішов на поступки Україною. Лукашенко маневрує і затримує ухвалення вимог президента РФ про вступ Білорусі у війну.
Українська військова розвідка вважає, що Лукашенко ще не готовий вступати у війну з Україною та піти на вторгнення. Білорусь надає армії ворога військову допомогу — озброєння, техніку та боєприпаси.
Генштаб Збройних сил України 15 грудня попереджав про можливу підготовку Білорусі до участі у повномасштабній війні з Україною на боці РФ.