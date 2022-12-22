"Система ЗС РФ перенапружена": британська розвідка назвала роль армії Білорусі у війні з Україною

Росія впевнена у домінуванні над білоруськими збройними силами. Використання білорусів як інструкторів може стати несподіваним поворотом для агресора, вважають у Міноборони Великої Британії.

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Збройні сили Білорусі могли взяти на себе важливу, але обережну роль у війні Росії з Україною. Вони погодилися навчати тисячі нещодавно мобілізованих російських резервістів, йдеться у зведенні британської військової розвідки від 22 грудня.

Президент Росії Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко 19 грудня у Мінську провели переговори про "єдиний оборонний простір", нагадали фахівці.

[ + – ] Багато російських військових фахівців відправлені в Україну або вже загинули там, повідомили розвідники

"Використовуючи білоруських інструкторів, росіяни намагаються заповнити нестачу своїх фахівців, багато з яких відправлено в Україну або вже вбито", — йдеться у розвідці.

Військові з Росії та Білорусі мають великий досвід співпраці, але той факт, що навчати мобілізованих російських окупантів будуть саме білоруси — це несподівана роль для ЗС РФ, зауважили в Міноборони Великої Британії.

"Росія традиційно вважає, що білоруські сили поступаються російським. Їх використання як інструкторів — це ознака перенапруги військової системи РФ", — зробили висновок експерти.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін тисне на білоруського диктатора, щоб він пішов на поступки Україною. Лукашенко маневрує і затримує ухвалення вимог президента РФ про вступ Білорусі у війну.

Українська військова розвідка вважає, що Лукашенко ще не готовий вступати у війну з Україною та піти на вторгнення. Білорусь надає армії ворога військову допомогу — озброєння, техніку та боєприпаси.

Генштаб Збройних сил України 15 грудня попереджав про можливу підготовку Білорусі до участі у повномасштабній війні з Україною на боці РФ.