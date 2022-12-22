"Система ВС РФ перенапряжена": британская разведка назвала роль армии Беларуси в войне с Украиной

Россия уверена в доминировании над белорусскими вооруженными силами. Использование белорусов в качестве инструкторов может стать неожиданным поворотом для агрессора, считают в Минобороны Великобритании.

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Вооруженные силы Беларуси могли взять на себя важную, но осторожную роль в войне России с Украиной. Они согласились обучать тысячи недавно мобилизованных российских резервистов, говорится в сводке британской военной разведки от 22 декабря.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 19 декабря в Минске провели переговоры о "едином оборонном пространстве", напомнили специалисты.

[ + – ] Многие российские военные специалисты отправлены в Украину или уже погибли там, сообщили разведчики

"Используя белорусских инструкторов, россияне пытаются восполнить нехватку своих специалистов, многие из которых отправлены в Украину или уже убиты", — говорится в разведсводке.

У военных из России и Беларуси есть большой опыт сотрудничества, но тот факт, что обучать мобилизованных российских оккупантов будут именно белорусы — это неожиданная роль для ВС РФ, заметили в Минобороны Великобритании.

"Россия традиционно считает, что белорусские силы уступают российским. Их использование в качестве инструкторов — это признак перенапряжения военной системы РФ", — сделали вывод эксперты.

В американском Институте изучения войны считают, что Путин давит на белорусского диктатора, чтобы он пошел на уступки по Украине. Лукашенко маневрирует и задерживает принятие требований президента РФ о вступлении Беларуси в войну.

Украинская военная разведка считает, что Лукашенко еще не готов вступать в войну с Украиной и пойти на вторжение. Беларусь предоставляет армии врага военную помощь — вооружение, технику и боеприпасы.

Генштаб Вооруженных сил Украины 15 декабря предупреждал о возможной подготовке Беларуси к участию в полномасштабной войне с Украиной на стороне РФ.