Беларусь может готовиться к участию в войне против Украины, — Генштаб (видео)

В приграничных с Украиной районах, по данным командования, активно формируют тероборону, а местные депутаты пытаются узаконить смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.

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Беларусь может вести подготовку к участию в войне против Украины, но пока вероятность повторного вторжения врага с территории республики оценивается как низкая. Об этом сообщил заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Вместе с этим, как напоминает Алексей Громов, Погранкомитетом РБ до 1 марта 2023 года были продлены ограничения на въезд и пребывание граждан в приграничной полосе, которая расположена рядом с Киевской и Черниговской областями.

Военное командование Украины, по словам бригадного генерала, владеет информацией, что в Брестской области продолжается агитация среди местных граждан за вступление добровольцами в подразделения теробороны.

"Во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае введения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуниция, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений территориальной обороны", — продолжил Громов, оценивая возможное вторжение из Беларуси.

Отдельно бригадный генерал прокомментировал одобрение белорусскими депутатами законопроекта о введении смертной казни за госизмену для чиновников и военнослужащих. Подобные действия, как предполагают в Генштабе, могут быть частью подготовки властей Беларуси к новому вторжению в Украину.

Отметим, что Институт изучения войны ISW скептически относится к участию армии Беларуси в войне против Украины. По мнению американских аналитиков, такая интервенция сможет только временно отвлечь сухопутные подразделения ВСУ от других направлений фронта.

Военная разведка Минобороны Великобритании считает, что у РФ и Беларуси сейчас нет достаточного количества войск для повторного вторжения на север Украины.