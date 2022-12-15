У Беларуси и РФ нет боеспособных войск для вторжения на север Украины, — разведка Британии (фото)

Страны-агрессоры, как считают в ведомстве, не смогут осуществить наступательные действия даже после прибытия дополнительных сил в виде мобилизованных граждан.

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В распоряжении Беларуси и РФ нет достаточного количества войск, чтобы осуществить новое вторжение на север Украины. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 15 декабря.

Ведомство напоминает, что 13 декабря в Беларуси после распоряжения Александра Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности регулярных войск республики.

[ + – ] Британские разведчики считают, что у РФ и Беларуси нет в распоряжении мощной ударной группировки

Военные учения проводятся на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. В разведке Великобритании напомнили, что РФ недавно передислоцировала в Беларусь дополнительные подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизованных граждан.

В ведомстве считают, что у стран-агрессоров все равно нет в распоряжении ударной группировки, которая смогла бы осуществить новое вторжение на севере Украины.

"Беларусь сыграла ключевую роль в наступлении РФ на Киев с 24 февраля 2022 года. Однако, в настоящее время белорусские войска и российские подразделения вряд ли сформируют силы, способные провести новое успешное наступление на север Украины", — добавили британские разведчики в своем отчете.

Напомним, что 13 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боевой готовности войск. После указа на территории Беларуси было зафиксировано передвижение техники в направлении границы с Украиной.

14 декабря в Беларусь прибыл самолет А-50У "Сергей Атаянц", который может корректировать нанесение ракетных ударов по Украине.