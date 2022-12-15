Білорусь і РФ не мають боєздатних військ для вторгнення на північ України, — розвідка Британії (фото)

Країни-агресори, як вважають у відомстві, не зможуть здійснити наступальних дій навіть після прибуття додаткових сил у вигляді мобілізованих громадян.

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У розпорядженні Білорусі та РФ немає достатньої кількості військ, щоби здійснити нове вторгнення на північ України. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 15 грудня.

Відомство нагадує, що 13 грудня в Білорусі після розпорядження Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка боєздатності регулярних військ республіки.

[ + – ] Британські розвідники вважають, що РФ і Білорусь не мають у розпорядженні потужного ударного угруповання

Військові навчання проводяться на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. У розвідці Великобританії нагадали, що РФ нещодавно передислокувала до Білорусі додаткові підрозділи, укомплектовані мобілізованими громадянами.

У відомстві вважають, що країни-агресори все одно не мають у розпорядженні ударного угруповання, яке змогло б здійснити нове вторгнення на півночі України.

"Білорусь відіграла ключову роль у наступі РФ на Київ з 24 лютого 2022 року. Однак, наразі білоруські війська та російські підрозділи навряд чи сформують сили, здатні провести новий успішний наступ на північ України", — додали британські розвідники у своєму звіті.

Нагадаємо, що 13 грудня білоруський лідер Олександр Лукашенко розпорядився провести раптову перевірку бойової готовності військ. Після указу на території Білорусі зафіксовано пересування техніки у напрямку кордону з Україною.

14 грудня до Білорусі прибув літак А-50У "Сергій Атаянц", який може коригувати завдання ракетних ударів по Україні.