Передбачення вторгнення Путіна в Україну від Джона Маккейна стало вірусним (відео)

Ролик із інтерв'ю покійного нині сенатора-республіканця переглянули понад 2 млн користувачів. Маккейн попереджав, що Путін спробує відрізати схід України та створити сухопутний коридор між РФ та Кримом.

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2014 року сенатор від Арізони Джон Маккейн попереджав про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Він критикував недостатню підтримку з боку американського керівництва, яке не хотіло провокувати російського лідера та не ділилося з Києвом навіть розвідданими. Ролик опубліковано у Twitter.

"Ніщо так не провокує Володимира Путіна, як слабкість", — заявив він в інтерв'ю журналістам ВВС 10 вересня 2014 року, через пів року після того, як РФ анексувала Крим.

За словами Маккейна, стратегія Путіна полягала в тому, щоб відрізати схід України та, можливо, створити сухопутний коридор між РФ та Кримом.

[ + – ] Сенатор Маккейн — про війну в Україні

"Ми не даємо українцям зброю, коли вони про це просять. Ми навіть не надаємо розвідданих, тому що не хочемо провокувати Володимира Путіна", — сказав він.

Маккейн, який помер у 2018 році, загалом висловлювався з критикою щодо позиції керівництва США щодо конфлікту між Україною та РФ.

У 2015 році він заявив, що йому "соромно за його країну" і зажадав від президента Барака Обами постачання зброї Києву.

"Демонструючи слабкість, ми провокуємо Володимира Путіна. Нам слід розуміти, що амбіції Володимира Путіна — це відновлення старої Російської імперії", — говорив Маккейн.

"Він хоче схід України, хоче гарантувати, що зможе утримати Крим, і, якщо йому це зійде з рук, Молдову та країни Балтії теж", — говорив Маккейн.

З вівторка, 3 січня, коли було опубліковано це відео, пост набрав уже понад 2 млн. переглядів.

Користувачі відзначали вміння передбачати колишнього кандидата у президенти США.

"Джон Маккейн розкусив Путіна (саме за це його і ненавиділи в Кремлі). Якби й інші республіканці були такого ж калібру, як покійний сенатор", — зазначив журналіст Еван Макдональд.

"Тоді 2014-го Джон Маккейн повністю передбачив наступні кроки Путіна", — зазначив користувач Максим Бородін.

"Джон Маккейн передбачив план Путіна на 2022 рік у 2014-му", — написав журналіст і автор Джон Свіні.

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