Предсказание вторжения Путина в Украину от Джона Маккейна стало вирусным (видео)

Ролик из интервью покойного ныне сенатора-республиканца посмотрели более 2 млн пользователей. Маккейн предупреждал, что Путин попытается отрезать восток Украины и создать сухопутный коридор между РФ и Крымом.

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В 2014 году сенатор от Аризоны Джон Маккейн предупреждал о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он критиковал недостаточную поддержку со стороны американского руководства, которое не хотело провоцировать российского лидера и не делилось с Киевом даже разведданными. Ролик опубликован в Twitter.

"Ничто так не провоцирует Владимира Путина, как слабость", — заявил он в интервью журналистам BBC 10 сентября 2014 года, спустя полгода после того, как РФ аннексировала Крым.

По словам Маккейна, стратегия Путина состояла в том, чтобы отрезать восток Украины и, возможно, создать сухопутный коридор между РФ и Крымом.

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"Мы не дает украинцам оружие, когда они об этом просят. Мы даже не предоставляем разведданных, потому что не хотим провоцировать Владимира Путина", — сказал он.

Маккейн, умерший в 2018 году, в целом высказывался с критикой относительно позиции руководства США по конфликту между Украиной и РФ.

В 2015 году он заявил, что ему "стыдно за его страну" и потребовал от президента Барака Обамы поставок оружия Киеву.

"Демонстрируя слабость, мы провоцирует Владимира Путина. Нам следует понимать, что амбиции Владимира Путина — это восстановление старой Российской империи", — говорил Маккейн.

"Он хочет восток Украины, хочет гарантировать, что сможет удержать Крым, и, если ему это сойдет с рук, Молдову и страны Балтии тоже", — говорил Маккейн.

Со вторника, 3 января, когда было опубликовано это видео, пост набрал уже более 2 млн просмотров.

Пользователи отмечали умение предвидеть бывшего кандидата в президенты США.

"Джон Маккейн раскусил Путина (именно за это его и ненавидели в Кремле). Если бы и другие республиканцы были такого же калибра, как покойный сенатор", — отметил журналист Эван Макдональд.

"Тогда в 2014-м Джон Маккейн полностью предсказал следующие шаги Путина", — отметил пользователь Максим Бородин.

"Джон Маккейн предсказал план Путина на 2022 год в 2014-м", — написал журналист и автор Джон Свини.

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