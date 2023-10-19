Тысячи ATACMS, GMLRS и Excalibur: сколько США имеют высокоточного вооружения

Из-за полномасштабной войны в Украине запасы ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger у Вашингтона сильно ограничены. Количество ракет ATACMS в США менее 2 000, пишут CSIS.

Related video

Израиль, Украина и Тайвань нуждаются в американском вооружении. Украина обороняется от РФ и ведет контрнаступление. Тайвань вооружается из-за угроз Китая. Израиль после нападения ХАМАС готовится к большой операции. Центр международных и стратегических исследований (CSIS) привели данные, сколько высокоточного вооружения есть в США.

Из-за масштабов угроз, которые есть в мире, аналитики проанализировали, сколько вооружения есть в США, и хватит ли его для трех стран. По подсчетам, меньше всего в США запасов ПТРК Javelin, потому что 40% передали Украине — это максимум, который планировал Пентагон. При этом противотанковые средства нужны и Тайваню. Израиль имеет собственные разработки.

Запасы GMLRS, Excalibur и ATACMS

Важно

В Москве запускают новое производство ЗРК С-400: что известно о заводе в парке "Руднево"

Аналитики отмечают, что не все типы вооружения одинаково нужны Украине, Израилю и Тайваню. Ракеты GMLRS использует только Украина, как и управляемые боеприпасы Exlcalibur калибром 155-мм. Однако ATACMS нужны и Украине, и Тайваню.

GMLRS — изготовлено 60 000 реактивных снарядов. Их и дальше делают, но Украина их очень активно использует.

Excalibur — изготовлено 50 000, осталось на складах 25-30 тысяч. Остальные передали Украине.

ATACMS — изготовлено 1600, из которых вероятно, осталось 1000.

Запасы боеприпасов в США Фото: CSIS

Однако стоит отметить, что аналитики не указывают, какой тип ракет ATACMS они имеют в виду.

Системы ПВО: Stinger, Patriot, Iron Dome

Сложнее всего ситуация выглядит с зенитными ракетами к ЗРК Patriot. Они нужны Украине, Израилю и Тайваню, их запасы не так велики. "Железный купол" нужен только Израилю, потому что в Украине и Тайване его нет на вооружении. Также сложная ситуация с ПЗРК Stinger, запасы сильно ограничены.

Запасы зенитных ракет в США

Напомним, 19 октября США наложили вето на решение Совбеза ООН относительно войны в Израиле, потому что страна имеет право на самозащиту.

Также СМИ писали, что военная помощь США для Украины составит 60 млрд долларов из запланированных 100 для Украины, Тайваня и Израиля.