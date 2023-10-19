Прекратили вмешательство: США наложили вето на решение Совбеза ООН по войне в Израиле

Представительница США напомнила членам Совбеза ООН, что Израиль имеет право на самозащиту, сообщила пресс-служба. В резолюции говорится о гуманитарных вопросах, но ни словом не упомянуто о террористах ХАМАС, которые являются угрозой для израильтян.

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18 октября в ООН состоялось заседание членов Совета безопасности, на котором рассматривали вопрос войны в Израиле, начавшейся с целью обезвреживания террористов ХАМАС в Секторе Газа. Предлагали объявить "гуманитарную паузу" и заставить Армию обороны Израиля прекратить спецоперацию. Хотя подавляющее большинство членов Совбеза поддержали предложение, США наложили "вето". О деталях события рассказала пресс-служба организации.

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В заметке пресс-службы указано, что резолюция по ситуации в Израиле была внесена по предложению представителя Бразилии — страны, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН. Из 15 членов Совбеза 12 поддержали резолюцию. Зато США проголосовали "против", а Россия и Великобритания — воздержались. Единственный голос "против", озвученный страной из пятерки постоянных членов Совбеза, накладывает "вето" на резолюцию, указывает пресс-служба.

Содержание резолюции — призыв начать "гуманитарную паузу", которая дала бы возможность оказать гуманитарную помощь в Секторе Газа.

Пресс-служба привела аргументы "за" и "против", озвученные участниками заседания.

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что в решении ООН ни словом не упомянули право Израиля на самозащиту. Между тем право на самозащиту гарантировано статьей 51 Устава. Напомнила, что США проводит переговоры со странами, причастными к событиям в западной Азии, и напоминает о необходимости защитить гражданских людей. По ее словам, нужно не только голосовать в ООН, а проводить "прямую дипломатию", чтобы было меньше жертв.

"Резолюции важны. Но предпринимаемые нами действия должны основываться на фактах и поддерживать прямую дипломатию, которая может спасти жизни".

С мнением Томас-Гринфилд согласилась представительница Великобритании Барбара Вудворд. Однако она не голосовала против, а воздержалась.

Между тем представитель России Василий Небензя при обсуждении вопроса вносил две правки в резолюцию, но их отклонили. Содержание правок — полное прекращение огня Израилем и возложение ответственности за все события в Секторе Газа только на эту страну.

Представитель Украины ООН Сергей Кислица отреагировал в Twitter на выступление Небензи. Отметил, что выступления российского представителя по гуманитарным вопросам являются издевательством над украинским народом.

Война в Израиле: детали

Отметим, 18 октября СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции по обезвреживанию террористов в Секторе Газа. При этом отмечается, что израильтяне изучили опыт войны в Украине, и с этой целью начали переоборудование своих бронемашин. В частности, потратили определенное время, чтобы защитить их от ударов с воздуха.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин планирует использовать ситуацию в Израиле. С одной стороны, ожидает усилить свое влияние в мире, с другой — вместе с Китаем пытается скомпрометировать возможности США по урегулированию в западной Азии.

Тем временем Израиль посетил президент США Джо Байден. Американский политик планировал провести "жесткий разговор" с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и командирами ЦАХАЛ, утверждали СМИ.

Напоминаем, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 19 октября рассказал о ситуации в Секторе Газа. По его словам, там становится все сложнее, к тому же стало известно о гибели украинки. Накануне посол Израиля в Украине заявил, что от действий террористов ХАМАС во время нападения 7 октября погибло 23 граждан Украины.