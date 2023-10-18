"Мы видели их ошибки": Израиль изучил применение танков ВС РФ в Украине, — The Economist

Командующий бронетанкового корпуса АОИ Хишам Ибрагим говорит, что танк до сих пор остается единственной боевой платформой, которая сочетает в себе мобильность, защищенность и смертоносность.

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Генералы Армии обороны Израиля (АОИ) внимательно изучили опыт российско-украинской войны. Теперь он может помочь в случае, если начнется наземная операция в секторе Газа. Об этом сообщает The Economist.

Танковые батальоны Армии обороны Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября готовятся к операции. Несмотря на засилье беспилотников, ПТРК и других боеприпасов, танки остаются единственной платформой на поле боя с сочетанием мобильности, защиты и серьезной огневой мощью.

"Мы видели, как россияне воевали в Украине, и ошибки, которые они совершали. Они воевали там одним корпусом, а не общевойсковой тактикой", — говорит бригадный генерал Хишам Ибрагим, командующий бронетанковым корпусом армии обороны Израиля.

Иными словами, российские бронетанковые полки действовали как отдельные танковые части, без совместной работы с пехотой, саперами и артиллерией, а также без координации с разведкой и авиацией. Это приводило к тому, что колонны танков могли идти одной дорогой без всякой поддержки, поэтому их истребляли украинские войска.

"Мы уже несколько лет проводим общевойсковую подготовку на всех уровнях. Мы больше не воспринимаем танк как машину, которая способна сделать все. Поле боя изменилось, оно стало более густонаселенным и застроенным. На этих больших территориях есть много вызовов, и я ожидаю, что пехота и инженеры компенсируют мои недостатки. Наши солдаты на всех курсах и учениях привыкают к ведению боевых действий в условиях общевойскового окружения", — пояснил Хишам Ибрагим.

Израиль получил много опыта во время танковых сражений на протяжении истории. Поэтому сейчас танкисты АОИ считаются одними из самых боеспособных и подготовленных в мире. Также Ибрагим добавил, что ни один из танков Merkava не был безвозвратно потерян во время нападения ХАМАС, подбитые машины скоро вернутся в строй.

Merkava с решеткой на башне

Сейчас на Merkava устанавливают решетки на башнях, чтобы защититься от дронов, потому что не все машины имеют комплексы активной защиты Trophy. В целом машины являются тяжелыми и не очень мобильными, потому что предназначены для боевых действий на территории Израиля. Они имеют мощную защиту и сложную систему связи.

Напомним, 13 октября СМИ писали, что израильские танки Merkava оказались более защищенными от сбросов с дронов, чем другие западные машины.

18 октября в США заявили, что президент Джо Байден объявил о планах Байдена относительно визита в Израиль.