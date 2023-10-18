"С суши, воздуха и моря": Израиль завершил подготовку к наземной операции в Газе, — СМИ

Армия обороны Израиля сообщила, что готовится реализовать ряд наступательных планов. Масштабы и ориентировочное время начала наземной операции Израиля пока неизвестны.

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Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в Секторе Газа с привлечением различных родов войск. Об этом сообщает Аgenzianova.

"Батальоны и военнослужащие развернуты по всей территории страны и готовы повысить готовность к следующим этапам войны, с акцентом на большую наземную операцию", — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля сообщила, что готовится реализовать ряд наступательных планов, которые будут включать скоординированные действия с воздуха, моря и на суше. Масштабы и ориентировочное время начала наземной операции Израиля пока неизвестны.

Около 19 часов в Израильская сторона сообщила, что ее армия наносит многочисленные удары с воздуха по связанным с ХАМАС целям в Секторе Газа.

Перед этим Израиль посоветовал гражданским палестинцам покинуть северную часть Газы.

Атака Хамас на Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля из Сектора Газа. Было выпущено более 2200 ракет. Боевики напали на военную базу и начали расстреливать мирных жителей в приграничных с Палестиной населенных пунктах.

Армия Израиля объявила операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Через несколько часов Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по Сектору Газа. В Пентагоне заявили, что США готовы сделать все, чтобы Израиль мог защититься от нападения боевиков ХАМАС.

Украинские власти осудили нападение исламских боевиков ХАМАС на Израиль. МИД Украины поддержало Израиль в его праве защищать свой народ.

В течение 3 суток нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибло около тысячи человек, почти три тысячи получили ранения. От 50 до 150 человек стали заложниками.

10 октября Армия обороны Израиля заверила, что взяла под контроль периметр в Секторе Газа и планирует наносить удары по базам террористов.

13 октября посольство Украины в Израиле сообщило о 12 украинцах-жертвах атаки террористов ХАМАС 7 октября.

17 октября под удар попала больница Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли около 500 человек. После этого арабские страны всколыхнули протесты.

Ранее сообщалось, что израильские генералы внимательно изучили опыт российско-украинской войны на случай наземной фазы военной операции в Секторе Газа.