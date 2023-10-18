"З суходолу, повітря і моря": Ізраїль завершив приготування до наземної операції в Газі, — ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що готується реалізувати низку наступальних планів. Масштаби і орієнтовний час початку наземної операції Ізраїлю поки невідомі.

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Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у Секторі Гази із залученням різних родів військ. Про це повідомляє Аgenzianova.

"Батальйони і військовослужбовці розгорнуті по всій території країни і готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на велику наземну операцію", – йдеться у заяві.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що готується реалізувати низку наступальних планів, які включатимуть скоординовані дії з повітря, моря і на суходолі. Масштаби і орієнтовний час початку наземної операції Ізраїлю поки невідомі.

Близько 19 години в Ізраїльська сторона повідомила, що її армія завдає численних ударів з повітря по пов’язаних з ХАМАС цілях у Секторі Гази.

Перед цим Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину Гази.

Атака Хамас на Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю з Сектору Гази. Було випущено понад 2200 ракет. Бойовики напали на військову базу і почали розстрілювати мирних жителів в прикордонних з Палестиною населених пунктах.

Армія Ізраїлю оголосила операцію "Залізні мечі" проти ХАМАС. За кілька годин Армія оборони Ізраїля завдала ракетних ударів по Сектору Гази. В Пентагоні заявили, що США готові зробити все, щоб Ізраїль міг захиститися від нападу бойовиків ХАМАС.

Українська влада засудила напад ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. МЗС України підтримало Ізраїль у його праві захищати свій народ.

Протягом 3 діб нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло близько тисячі осіб, майже три тисячі отримали поранення . Від 50 до 150 людей стали заручниками.

10 жовтня Армія оборони Ізраїлю запевнила, що взяла під контроль периметр в Секторі Гази і планує завдавати ударів по базах терористів.

13 жовтня посольство України в Ізраїлі повідомило про 12 українців-жертв атаки терористів ХАМАС 7 жовтня.

17 жовтня під удар потрапила лікарня Аль-Ахлі в Газі, внаслідок чого загинули близько 500 осіб. Після цього арабські страни сколихнули протести.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські генерали уважно вивчили досвід російсько-української війни на випадок наземної фази військової операції в Секторі Гази.