Кинули гранату в сховище: ЗМІ показали місце злочину бойовиків ХАМАС в Ізраїлі (фото)

Журналісти Bild відвідали місце неподалік від Сектору Гази, де ХАМАС убили 14 людей. Люди ховались у бетонному бункері, який мав захистити їх від удару ракет терористів.

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Протягом трьох діб нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло близько тисячі осіб, майже три тисячі поранено, від 50 до 150 людей стали заручниками. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала півтори тисячі нападників, яких виявила на території країни, при цьому відновивши контроль на кордоні з Сектором Гази. Журналісти Bild відвідали місцевість, де бойовики убивали людей. Репортаж з місця подій опублікували на порталі німецького видання.

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Хамасівці впритул розстрілювали відвідувачів фестивалю Supernova (відео)

У статті ідеться про місцевість неподалік від кібуци Реїм (Re’im), де відбувався музичний фестиваль Supernova, на який напали терористи ХАМАС. Один з медпрацівників показав журналістам сліди злочинів бойовиків — скривавлену зупинку автобуса, розташовану біля автотраси.

Де відбувався музичний фестиваль, на який напали терористи ХАМАС Фото: Google maps

Зупинка неподалік від Реїм має вигляд невеликого бетонного бункера: у випадку ракетного удару з боку Сектора Гази туди могли сховатись цивільні люди. Сховище зовні прикрасили яскравою пташкою, яка начебто сидить на гілці дерева.

Зупинка в Ізраїлі, де ХАМАС убив 14 людей Фото: Bild

Як з'ясували журналісти, тут сховались ізраїльтяни зранку 7 жовтня, намагаючись не потрапити на очі терористам. Однак терористи виявили схованку і кинули всередину ручну гранату. Один чоловік вистрибнув і намагався втекти. Він встиг перебігти дорогу, але після цього його застрелили.

Деталі бійні, яку влаштували терористи ХАМАС, опублікували у соцмережі X (раніше — Twitter). Наслідки підриву ручної гранати всередину бетонного бункера, зроблені Bild, Фокус не публікує. Згідно з повідомленням медиків, там виявили 14 тіл.

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, аналітики повідомляли, що до підготовки атаки ХАМАС на Ізраїль причетний режим в Ірані. Втім, влада Ірану це офіційно заперечує.

Натомість ЗМІ Ірану не приховують позитивного ставлення до убивств в Ізраїлі. Зокрема, у одному з місцевих видань опублікували "вітальну" листівку з цього приводу.

Тим часом один з політичних лідерів ХАМАС розповів, якою буде доля заручників, захоплених терористами під час рейду в Ізраїль. З його слів, їх не будуть відпускати "до кінця війни".

Заручників було захоплено протягом перших годин вторгнення 7 жовтня. Зранку бойовики атакували бази ЦАХАЛ, невеликі міста Ізраїлю та музичний фестиваль, де відпочивали люди. За попередніми даними, на фестивалі загинуло більш як 250 ос.

Станом на 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю запевнила, що взяла під контроль периметр в Секторі Гази і планує завдавати ударів по базах терористів.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за атакою ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія. Арґументував це тим, що російська влада відкрито підтримує праворадикальних ісламістів і приймає їх у Кремлі. Тим часом бійцям ЦАХАЛ, щоб дістатись до штабів терористів в Секторі Гази, доводиться використовувати протибункерні авіабомби, які пробивають 30 м ґрунті та 6 м бетону.