Атака ХАМАС: количество убитых украинцев в Израиле возросло до 23 человек, — посол

О ходе идентификации жертв террористов рассказал посол Израиля Бродский. По его словам, обнаружили новые тела украинцев, убитых боевиками 7 октября.

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В результате атаки террористов ХАМАС на территорию Израиля по предварительным данным погибло около 1200 человек, похищено — около 150, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). О росте количества погибших украинцев сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, опубликовав короткое сообщение в соцсети X (ранее — Twitter).

В заметке Бронского указано, что в Израиле праворадикальные исламисты убили 23 украинцев. Отметил, что по количеству жертв Украина находится на втором месте после США.

Атака ХАМАС на Израиль: информация о жертвах

13 октября посольство Украины в Израиле сообщило о 12 украинцах — жертвах атаки террористов ХАМАС 7 октября. Позже информацию о жертвах уточнили. В частности, 15 октября стало известно о 20 гражданах Украины, которые попали под удар террористов: 13 человек были убиты, 7 — пропали без вести. На инфографике от правительства Израиля указано, что пострадавших граждан США — 39, из них 19 убиты, 20 пропали без вести. Отмечается, что данные будут меняться по мере идентификации тел.

Жертвы ХАМАС — граждане-иностранцы (данные по состоянию на 15 октября 2023 года) Фото: Армия обороны Израиля

Отметим, украинские дипломаты рассказали о ходе эвакуации граждан Украины из Израиля, а также из Сектора Газа. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, как ежесуточно вылетают авиарейсы, которые вывозятся от 150 до 200 человек за раз. Эвакуации ожидают 1800 человек, которые зарегистрировались в специальной форме и готовы заплатить 399 евро за билет.

Тем временем около 270 украинцев на границе с Египтом ждут разрешения на выезд из Сектора Газа. 17 октября посол сообщил, что вопрос согласован со всеми сторонами, однако правительство Израиля пока отозвало разрешение, поскольку не может предоставить гарантии безопасности.

Напоминаем, в Израиль прибыл президент США Джо Байден. Американские чиновники предупредили, о чем будет идти речь с израильтянами: будут искать пути выхода из кризиса, возникшего в результате атаки ХАМАС и возможной поддержки террористов рядом стран Азии. Между тем правительство Палестины решило рассказать о последствиях взрыва в медучреждении в Газе. Уверяет, что погибло более 400 человек. При этом Армия обороны Израиля обнародовала видео, в котором показала, что прилета по зданию больницы на самом деле не было.