В Москве запускают новое производство ЗРК С-400: что известно о заводе в парке "Руднево"

Строительство объекта площадью 93,7 тысячи кв. метров было завершено за 8,5 месяцев. В то же время монтаж производственной линии продолжается, поэтому пока речь о серийном производстве ЗРК не идет.

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Московские власти построили новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево". Впоследствии это здание будет передано концерну "Алмаз-Антей", который специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов, в том числе дорогих С-400. Об этом 19 октября сообщили в Bulgarian Military.

Обозреватели отмечают, что речь идет не о переносе места производства, а о расширении производственных мощностей. Строительство объекта площадью 93,7 тысячи кв. метров было завершено во впечатляющие сроки — всего за 8,5 месяцев, причем, как сообщается, россияне использовали легкодоступные промышленные комплекты.

"По информации из надежных источников в Москве, в настоящее время на этом объекте в основном собираются важные компоненты системы С-400", — пишут журналисты.

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Россия наращивает темпы производства С-400 на фоне санкций и войны в Украине, — СМИ

Кроме того, эти источники утверждают, что полный цикл производства и тщательных испытаний продукции "Алмаз-Антея" по заказу Министерства обороны РФ будет полностью замкнут в рамках производства нового предприятия.

Несмотря на громкие заявления столичных властей есть сомнения относительно способности серийного производства С-400. Более того строительство самого здания завершено, но монтаж производственной линии еще продолжается. Это означает задержку с началом реального производства на этом российском объекте.

Напомним, россияне ведут работы по созданию передовой ракеты к зенитно-ракетному комплексу С-400 класса "земля-земля". Речь идет о ракете 48Н6, которая, по некоторым данным, способна поражать цели на дистанции до 230 км и имеет боевую часть в 180 кг.