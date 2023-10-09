Россия наращивает темпы производства С-400 на фоне санкций и войны в Украине, — СМИ

Обозреватели отмечают модернизацию вновь созданного крыла Обуховского завода в Санкт-Петербурге, которое задействовано в производстве комплекса С-400 "Триумф".

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В 2024 году ВВС Индии ожидают прибытия последних двух российских ЗРК большой дальности С-400, о чем сообщил маршал ВВС страны Вивек Рам Чаудхари. В свою очередь на фоне войны с Украиной и западных экономических санкций Россия создает производственные мощности, которые позволяют производить системы С-400 в масштабах, достаточных для ежегодного оснащения нескольких полков. Об этом говорится в материале издания Bulgarian Military.

"Первоначально мы заключили контракт на пять систем, три из которых уже получены. К сожалению, продолжающийся конфликт между Россией и Украиной создает препятствия для поставок. Несмотря на эти трудности, мы уверены, что закупим оставшиеся системы в течение ближайшего года", — заявил Чаудхари.

Таким образом несмотря на все трудности, с которыми столкнулся российский ВПК, Москва старается выполнять все обязанности по контрактам перед индийскими покупателями, параллельно развивая ключевые предприятия по производству зенитно-ракетных комплексов.

Обозреватели отметили, что кроме систем С-400 идет эволюция и развитие таких дальнобойных систем, как С-300В4 и С-500. Среди основных предприятий, которые модернизировали свои производственные мощности для обеспечения расширенного выпуска этих средств ПВО — вновь созданное крыло Обуховского завода в Санкт-Петербурге, модернизированный завод "Авитек" в Кирове и завод НМЗ в Нижнем Новгороде.

О ситуации с производством передовых ЗРК рассказал и президент РФ Владимир Путин. Если верить его словам, объем выпускаемой продукции Обуховским заводом превосходит суммарный объем производства аналогичных предприятий по всему миру.

Ранее сообщалось, что по мнению директору израильской разведки Давида Барнеа, существуют опасения относительно передачи РФ современных ЗРК Ирану. По его словам, израильская сторона обеспокоена тем, что россияне выполнят требования Ирана о поставках ему оружия и сырья.