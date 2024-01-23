Дальнобойные ракеты и неизвестное оружие: в Минобороны подытожили "Рамштайн-18" (фото)

На помощь Украине продолжат работать шесть коалиций разного направления. Кроме того, Силам обороны предоставят оружие, которым они доберутся до российской логистики.

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Во время 18 совещания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" западные партнеры договорились о поставках Украине дальнобойных и зенитных ракет, снарядов различных калибров, военной техники. Об итогах "Рамштайн-18" рассказал начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк во время пресс-конференции после совещания — видео и фото выложены в Telegram-канале Military Media Center.

Павлюк заявил, что состоялась "продуктивная встреча", в рамках которой партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины. По его словам, Силы обороны получат оружие, которое даст возможность доставать до логистических узлов и "ослабляли его [врага — ред.] всеми возможными способами".

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Представитель Минобороны не назвал, о каком именно дальнобойном оружии идет речь, но отметил, что до сих пор его у Украины не было.

"Поддержка продолжается. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать врага и логистические узлы".

Заседание Рамштайн — итоги совещания 23 января

Партнеры Украины пришли к согласию по ряду средств, которыми Силы обороны будут наносить ущерб врагу:

дальнобойное оружие — его "обсуждали отдельно";

западные зенитные ракеты — их планируют переделать и приспособить к старым советским пусковым установкам;

выпуск боеприпасов и снарядов — будут производиться Украиной совместно со странами-партнерами;

истребители F-16 — партнеры обещают "выполнить обязательства";

вертолеты — обещают предоставить дополнительную партию (количество и тип не указывались).

Кроме того, обсудили усиление Украины в рамках работы четырех коалиций: авиационной, противовоздушной, артиллерийской и морской, — заявил другой представитель Минобороны, начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко.

По мнению Павлюка, итоги "Рамштайн-18" свидетельствуют, что не нужно паниковать, потому что страна и дальше будет получать помощь.

"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения о потере поддержки Украины", — заявил спикер.

Участники Рамштайн-18

С украинской стороны в онлайн-совещании Контактной группы принимали участие ряд должностных лиц и военных: министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (рассказал о ситуации на фронте), начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (рассказал о возможных планах РФ). На фотографиях, размещенных в заметке Military Media Center, можно увидеть совместную работу руководителей Минобороны и Генштаба.

Заседание "Рамштайн-18" — украинская группа Фото: Military Media Center Заседание "Рамштайн-18" — Умеров и Залужный Фото: Military Media Center Заседание "Рамштайн-18" — Буданов Фото: Military Media Center

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин в сообщениях в соцсети X (ранее — Twitter) также рассказал о некоторых итогах "Рамштайн-18". Американский военный отметил, что Украина имеет поддержку в рамках шести коалиций: к названным Коваленко добавил коалицию по разминированию и по информационным технологиям.

Отметим, Ллойд Остин, глава оборонного ведомства США, во время онлайн-заседания "Рамштайн" заявил, что Украина нуждается в большем количестве ракет для сил ПВО. По мнению главы Пентагона, россияне пытаются ракетными ударами деморализовать бойцов Сил обороны. Между тем глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украине и партнерами стоит больше сосредотачиваться на налаживании длительного сотрудничества.

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