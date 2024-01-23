Новое заседание "Рамштайн": Умеров назвал главный приоритет Украины в обороне

Министр обороны заявил, что сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи. Ведомство готово соинвестировать в технологии, делиться с партнерами опытом.

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Во вторник 23 января 2024 года началось заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, он возглавил украинскую делегацию. В нее также вошли

генерал-лейтенант Александр Павлюк — первый заместитель Министра обороны Украины;

генерал Валерий Залужный — Главнокомандующий ВСУ;

генерал-лейтенант Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба ВСУ;

генерал-лейтенант Кирилл Буданов — Начальник Главного управления разведки Министерства обороны;

Роман Машовец — заместитель Руководителя Офиса Президента;

генерал-майор Вадим Скибицкий – заместитель Начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Во вступительном слове министр обороны Украины поблагодарил партнеров, которые поддерживают Силы обороны в развитии их способностей.

Умеров заявил, что сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины. Министерство обороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

"Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", – сказал министр.

Напомним, что во время заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что партнеры должны предоставить Украине больше систем ПВО, так как РФ своими ракетными ударами пытается деморализовать украинских солдат. По его словам, США и международная коалиция, в которую уже входит около 50 стран, остаются преданными поддержке Украины.