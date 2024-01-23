Нове засідання "Рамштайн": Умєров назвав головний пріоритет України в обороні

Міністр оборони заявив, що зараз необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги. Відомство готове співінвестувати в технології, ділитися з партнерами досвідом.

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У вівторок 23 січня 2024 року розпочалося засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров.

За його словами, він очолив українську делегацію. До неї також увійшли

генерал-лейтенант Олександр Павлюк — перший заступник Міністра оборони України;

генерал Валерій Залужний — Головнокомандувач ЗСУ;

генерал-лейтенант Сергій Шаптала — начальник Генерального штабу ЗСУ;

генерал-лейтенант Кирило Буданов — Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Роман Машовець — заступник Керівника Офісу Президента;

генерал-майор Вадим Скібіцький — заступник Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

У вступному слові міністр оборони України подякував партнерам, які підтримують Сили оборони в розвитку їхніх здібностей.

Умєров заявив, що зараз необхідно нарощувати довгострокові пакети військової допомоги Україні. Міністерство оборони готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися нашим бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями.

"Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування і запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології відіграватимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", — сказав міністр.

Нагадаємо, що під час засідання міністр оборони США Ллойд Остін заявив, щопартнери мають надати Україні більше систем ППО, оскільки РФ своїми ракетними ударами намагається деморалізувати українських солдатів. За його словами, США та міжнародна коаліція, до якої вже входить близько 50 країн, залишаються відданими підтримці України.