Підрив нафтобази під Бєлгородом: удар по РФ завдали дрони ГУР, — ЗМІ

Для удару по резервуарах з пальним використали дрони українського виробництва, розповіли анонімні джерела журналістів.

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5 березня атаку на резервуари з пальним у Бєлгородській області РФ здійснили безпілотники з вибухівкою, запущені співробітниками Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Про відповідальних за підрив російської нафтобази розповіли у "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

У дописі вказується, що журналісти отримали інформацію від власних джерел, імена яких не вказуються. Деталі спецоперації не наводяться. Лише вказано, що для атаки використали безпілотники українського виробництва.

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Атака БПЛА на нафтобазу в Курській області — спецоперація ГУР, — джерела Фокусу (відео)

Як організували та реалізували атаку на російську нафтобазу, розкажуть пізніше, ідеться у повідомленні.

Вибухи у РФ 5 березня — деталі

Зазначимо, вдень 5 березня запалало на Губкінській нафтобазі, яка належить АТ "Бєлгороднафтопродукт" і розташована за майже 150 км від українського кордону на межі двох російських областей — Бєлгородської та Курської.

Вибухи в РФ 5 березня - де розташована Губкінська нафтобаза Фото: Google Maps

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, спершу вони почули вибух. Потім над можливим місцем удару здійнявся стовп вогню та диму. На місце загоряння рушив пожежний поїзд, тим часом у територіальному відділенні МНС пояснили, що стався незначний інцидент.

Спершу надійшла інформація, що спалахнуло три резервуари. Пізніше російська влада заявила, що спалахнув лише один резервуар з пальним. Пожежники начебто швидко ліквідували займання.

Тим часом 5 березня Міноборони РФ раз за разом повідомляло про атаку дронів літакового типу на російські області, прилеглі до України. Зокрема, крім Бєлгородщини, безпілотники загрожували ще й Курській області, стверджувало відомство.

Цього ж дня було гучно на Кримському півострові, втім про надзвичайні події нічого не заявляли в російському Міноборони. Зранку стало відомо про низку вибухів, які пролунали у районі Керчі та Феодосії. Пізніше в ГУР Міноборони заявили, що українські дрони потопили патрульний катер "Сергей Котов". Для атаки використали п'ять катерів з вибухівкою: за попередніми даними, третина екіпажу отримала поранення або загинула.

Водночас вдень 5 березня вибухало у на західному узбережжі Кримського півострова. Місцеві жителі розповіли, що чули канонаду біля мису Тарханкут та у місцевості біля аеродрому "Кача". Після інцидентів два російських вертольоти навіщось ширяли біля Сімферополя, пояснили джерела ЗМІ.

Нагадуємо, 3 березня запалала нафтобаза РФ у Феодосії, писав Фокус. 1 березня український дрон долетів до нафтового термінала у порту — дістався за 1 тис. до Санкт-Петербурга.