Атака БПЛА на нафтобазу в Курській області — спецоперація ГУР, — джерела Фокусу (відео)

За словами інсайдерів в спецслужбах, ціль успішно уражена, а після атаки БПЛА на нафтобазі пролунали вибухи та почалася масштабна пожежа. Для ліквідації вогню місцева влада залучила пожежні потяги.

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У Росії рятувальники і досі намагаються приборкати вогонь на нафтобазі у Курській області після влучання невідомого БпЛА. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. Тим часом джерела Фокусу в спецслужбах підтверджують, що атака БпЛА на нафтобазу була спецоперацією ГУР Міноборони.

У розвідці кажуть, що операція була успішною і ціль уражена.

"У Курському районі продовжується ліквідація пожежі після наслідків атаки з боку ЗСУ. На місці події за підвищеним номером працюють пожежно-рятувальні підрозділи ГУ МНС Росії по Курській області та аварійно-рятувальні служби комітету регіональної безпеки Курської області. Для гасіння залучаються пожежні потяги", — проінформував губернатор.

За його словами, на місці працюють 165 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Раніше Старовойт повідомляв, що внаслідок атаки українського БпЛА у Курському районі сталося спалах на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Що саме спалахнуло і на якій площі займання глава регіону не уточнив. За даними телеграм-каналу Baza, йдеться про резервуар, розрахований на 100 тонн пального.

У січні вибухи безпілотників лунали на НПЗ в Орлі, під Брянськом та Санкт-Петербурзі. Атака на нафтобазу під Курськом стала як мінімум восьмою від початку року, порахували російські ЗМІ.

Нагадаємо, що 19 січня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку БпЛА на місто Клинці. Під час "знищення" цілі було зафіксовано скидання боєприпасу на місцеву нафтобазу.