У Санкт-Петербурзі на нафтовий термінал впав БПЛА з 20 кг вибухівки: названо виробника

Знайдений безпілотник має крила з розмахом приблизно сім метрів і двоциліндровий двигун. Росіяни переконують, що його створили не в Україні.

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3 березня у російському Санкт-Петербурзі знайшли безпілотник літакового типу з 20 кг вибухівки на борту на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" після атаки, яку підприємство зазнало 2 березня. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

За інформацією російського Telegram-каналу Shot, о 10 годині співробітник підприємства під час обходу території побачив безпілотник із відірваним крилом, після чого викликав екстрені служби. Росіяни попередньо ідентифікували БПЛА: ним виявився безпілотник літакового типу з двоциліндровим двигуном у хвостовій частині фюзеляжу виробництва італійської фірми Gilardoni. Орієнтовний розмах крил цього дрона — 7 м.

Безпілотник знешкодили на місці, всі деталі, що вціліли, відправили на експертизу. Вибуху не сталося, ніхто з росіян не постраждав.

Останнім часом вибухи в Санкт-Петербурзі та околицях відбуваються досить часто. Нагадаємо, 2 березня у російському місті чули два потужних вибухи, а в аеродромі "Пулково" поблизу міста був уведений план "Ковер" з протидії дронам, який передбачає обмеження на зліт і посадку повітряних суден. Російська влада заперечує будь-які негативні наслідки атаки та звітує про збиття одного з безпілотників. Його нібито уразили на низькій висоті за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

1 березня місто також зазнало атаки ударних дронів. Повідомлялося про безпілотник, виготовлений кустарним способом, який нібито ніс 3,5 кілограма вибухівки на борту. Очевидці помітили в небі яскравий спалах, мешканці Піскарьовського проспекту свідчили, що безпілотник впав поруч з одним із будинків. Інші джерела зазначають, що на проспекті пошкоджено 15 квартир. Росіяни припускають, що метою дрона була нафтобаза "Ручьи" за кілометр з місця подій.

Інша нафтобаза у Санкт-Петербурзі, "Невський мазут", була атакована 31 січня. Безпілотний літальний апарат атакував нафтопереробний завод на Глухоозерському шосе, унаслідок чого виникла масштабна пожежа та було пошкоджено обладнання.