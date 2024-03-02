У Санкт-Петербурзі пролунали два потужні вибухи — росЗМІ

Вибухи пролунали в районі порту Бронка. А в аеропорту Пулково запроваджено план "Ковер" через загрозу атаки БПЛА.

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У Санкт-Петербурзі пролунали два потужні вибухи. Після з'явилися повідомлення про те, що "непізнаний об'єкт" був збитий над Фінською затокою. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив, що була атака БПЛА. в аеропорту Пулково запроваджено план "Ковер" через загрозу атаки. Про це пише "Фонтанка".

Очевидці в коментарях написали, що вони чули вибухи, і те, як якийсь об'єкт розлетівся на шматки.

"Їхали КАДом, з'їжджали в Бронці, була сильна заграва і по машині сильні удари, взагалі не зрозуміли, що це. Але було моторошно неприємно. Вогонь, вибухи", — заявив один з очевидців.

Повідомлення в місцевих чатах Фото: Скриншот

За попередніми даними, БПЛА було помічено на низькій висоті, було дано команду на ураження. Спрацював зенітно-ракетний комплекс, розташований у Ломоносовському районі Ленобласті.

Вибух над Фінською затокою Фото: Скриншот

В аеропорту Пулково було введено обмеження на зліт і посадку повітряних суден.

Пізніше губернатор Олександр Дрозденко підтвердив, що "повітряні цілі були вражені над акваторією Фінської затоки" і заявив, що руйнувань і жертв немає.

Нагадаємо, днем раніше БПЛА врізався в будинок у Санкт-Петербурзі на Піскаревському проспекті. У будинку відключено воду, газ і електрику. Тож усіх жителів переселили в інше житло.

Раніше голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов заявив, що Міноборони РФ не має достатньої кількості ресурсів для того, щоб повністю захистити місто від дронів.

"Одна з причин, чому не можна накрити Петербург непроникним щитом ППО, якраз і полягає в тому, що для цього доведеться відтягувати сили, наприклад, із Царського села, Виборга, інших історичних міст і поселень", — сказав Андрій Картаполов.