У Санкт-Петербурзі прогримів потужний вибух: у РФ заявили про атаку БПЛА (фото, відео)
За даними російських журналістів, Санкт-Петербург зазнав атаки дрона, виготовленого кустарним способом, який нібито ніс 3,5 кілограма вибухівки на борту.
У п'ятницю, 1 березня, у російському Санкт-Петербурзі прогримів вибух, якому передував звук мотора в небі. Про це пише медіа SHOT.
Повідомляється, що очевидці помітили в небі яскравий спалах. Мешканці Піскарьовського проспекту повідомили журналістам, що уламки, імовірно, БПЛА впали поруч з одним із будинків.
У мережі також з'явилися відео з місця падіння ймовірних уламків.
За інформацією російських медіа, внаслідок інциденту на Піскарьовському проспекті нібито пошкоджено 15 квартир. За попередніми даними, ніхто з мешканців будинку не постраждав.
Російські журналісти вважають, що метою БПЛА могла бути місцева нафтобаза "Ручьи", яка розташована приблизно за кілометр від місця падіння дрона. За даними видання, з пошкодженої будівлі евакуйовано 100 осіб.
Канал Mash також публікує фото уламків, які, як стверджується, знайдені неподалік від місця вибуху. За інформацією медіа, згаданий БПЛА був виготовлений кустарним способом і ніс 3,5 кілограма вибухівки на борту.
Що каже місцева влада
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов у своєму Telegram-каналі заявив, що в Красногвардійському районі міста працюють МНС і співробітники силових відомств, проте не уточнив, що саме там сталося.
"Жертв немає. Частково постраждало скління балконів двох будинків. Мешканців постраждалих квартир евакуйовано. Очолив оперативний штаб", — написав чиновник.
Нагадаємо, в ніч на 1 березня в місті Дзержинськ Нижньогородської області Російської Федерації прогриміли вибухи. РосЗМІ припустили, що атаці піддався завод імені Свердлова, який виробляє вибухівку.
Також повідомлялося, що 1 березня вибухи прогриміли в Криму. У районі Євпаторії та в Сакському районі, як повідомляли очевидці, активно працювали російські системи ППО.