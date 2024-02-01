Міноборони РФ не може захистити Санкт-Петербург від ударів БПЛА: у Держдумі назвали причину

У Держдумі вважають, що основною метою українських атак на Санкт-Петербург є залякування, адже російська ППО нібито добре працює.

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Російська Федерація не може захистити Санкт-Петербург від ударів безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов у коментарі "Парламентській газеті".

Він зазначив, що Міноборони РФ не має достатньої кількості ресурсів для того, аби повністю захистити місто від дронів.

"Одна з причин, чому не можна накрити Петербург непроникним щитом ППО, якраз і полягає в тому, що для цього доведеться відтягувати сили, наприклад, із Царського села, Виборга, інших історичних міст і поселень", — сказав Андрій Картаполов.

З його слів, оператори українських дронів намагаються наводити апарати на промислові чи військові об'єкти. Він вважає, що основною метою атак на Санкт-Петербург є залякування, оскільки російська протиповітряна оборона нібито добре працює. Крім цього, він зауважив, що у майбутньому українські військові нібито можуть зробити ідею залякування основою та спробувати атакувати об'єкти культурної та архітектурної спадщини.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 21 січня повідомили, що удари по Ленінградській і Тульській областях можуть вивести з ладу російські системи протиповітряної оборони малої дальності. За інформацією інсайдерських джерел, у російських регіонах ППО, ймовірно, "не створена для захисту від ударів із півдня".

Вранці 31 січня у росЗМІ повідомили, що БПЛА атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у Санкт-Петербурзі. Після ударів виникла масштабна пожежа. Також були пошкоджені машини на території заводу.