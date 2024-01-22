Нові удари по Тулі та Петербургу можуть вивести з ладу системи ППО РФ, — ISW

Війська РФ використовують системи малої дальності, такі як "Панцир", тому, ймовірно, знову не зможуть прикрити усі важливі потенційні цілі.

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Атака дронів на Ленінградську і Тульську області виявила вразливості російської ППО, а повторні удари здатні вивести з ладу російські системи ППО малої дальності на очікуваних маршрутах руху безпілотників. На це вказали аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 21 січня.

В останні кілька днів, як зазначили фахівці, Україна завдала серію успішних ударів дронами по військових цілях у Ленінградській і Тульській областях РФ. Ці атаки знову довели, що в окупантів інфраструктура погано прикрита протиповітряною обороною, хоча щоразу в Росії заявляють стосовно "успішного відбиття" нападів. Інсайдерські джерела визнали, що в регіонах ППО, найімовірніше, "не створена для захисту від ударів із півдня".

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Аналітики вважають, що системи ППО на території Ленінградської області, найімовірніше, розташовані для протидії потенційним ударам із північного заходу та заходу. Тривалий час Росія історично вибудовувала свою протиповітряну лінію цьому районі для захисту від потенційних атак НАТО. В ISW звернули увагу на те, що російські військові нині формують засоби так, щоб розташувати їх уздовж кордону з країнами-членами Альянсу.

Війська РФ використовують системи малої дальності, такі як "Панцырь-С1", тому, ймовірно, не зможуть прикрити всі важливі потенційні цілі. Це стосується Ленінградської та іншої областей. Для реалізації захисту потрібно підсилюватися додатковими системами.

"А удари, що продовжуються, у глибоких тилах Росії можуть у такий спосіб посилити загальний тиск на російську ППО", – дійшли висновку аналітики.

Фото: Google Maps

Удар по нафтобазі у Петербурзі

Українські безпілотники в ніч на 18 січня атакували нафтобазу, яка розташовна на території в Ленінградській області Росії. Це найбільший термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його пропускна здатність — до 12,5 млн тонн за рік.

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, 18 січня заявив, що дрони, які атакували нафтобазу у Санкт-Петербурзі, були українського виробництва. Вони здолали 1250 км.

Нагадаємо, 21 січня експерт розповів нові подробиці атаки безпілотників у Ленінградській області. Дрони атакували об'єкти нафтового терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек".