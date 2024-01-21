Рій дронів: БПЛА летять у бік Санкт-Петербурга — росЗМІ (відео)

Повідомляється, що на півдні Брянської області було помічено БПЛА, які пролітали повз військовий аеродром Сеща. Імовірно, вони прямують до Санкт-Петербурга.

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До Москви і Санкт-Петербурга доповіли екстрену інформацію про підліт 10 невпізнаних літальних об'єктів. Імовірно, БПЛА були помічені на півдні Брянської області, про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

За даними джерел каналу, БПЛА пролітали повз військовий аеродром Сеща на північ.

Військовий аеродром Сеща розташований біля однойменного селища. Раніше там базувалися транспортні літаки. З початку війни в Україні, там були помічені бомбардувальники і винищувачі. У 2023 році, за даними українських військових, з аеродрому Сеща запускали на Київ іранські безпілотники-камікадзе.

Безпілотники, помічені біля аеродрому, прямували на північ. Однією з потенційних цілей може знову стати Санкт-Петербург. Також у соцмережах з'явилося відео вибуху над Брянським хімічним заводом.

У всіх районах Ленобласті на об'єктах критичної інфраструктури оголошено режим підвищеної готовності. Про це 21 січня повідомляє уряд області, зазначаючи, що підрозділи охорони та силові структури отримали накази на знищення БПЛА в разі їх виявлення.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня БПЛА атакували порт "Усть-Луга" під Санкт-Петербургом. Після кількох вибухів почалася масштабна пожежа, яку, за останніми даними, локалізували, але не загасили.

Було пошкоджено нафтовий термінал компанії "Новатек", який призупинив усі операції. Згідно зі свідченнями очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там тривало навантаження на вісім суден під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів і Гонконгу. Усім суднам довелося спішно відходити у відкрите море.

Офіційні російські ЗМІ ухильно заявили, що пожежа є "наслідком зовнішнього впливу".