В Санкт-Петербурге на нефтяной терминал упал БПЛА с 20 кг взрывчатки: назван производитель

Найденный беспилотник имеет крылья с размахом около семи метров и двухцилиндровый двигатель. Россияне убеждают, что его создали не в Украине.

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3 марта в российском Санкт-Петербурге нашли беспилотник самолетного типа с 20 кг взрывчатки на борту на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" после атаки, которую предприятие подверглось 2 марта. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По информации российского Telegram-канала Shot, в 10 часов сотрудник предприятия во время обхода территории увидел беспилотник с оторванным крылом, после чего вызвал экстренные службы. Россияне предварительно идентифицировали БПЛА: это оказался беспилотник самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Ориентировочный размах крыльев этого дрона — 7 м.

Беспилотник обезвредили на месте, все уцелевшие детали отправили на экспертизу. Взрыва не произошло, никто из россиян не пострадал.

В последнее время взрывы в Санкт-Петербурге и окрестностях происходят довольно часто. Напомним, 2 марта в российском городе слышали два мощных взрыва, а в аэродроме "Пулково" вблизи города был введен план "Ковер" по противодействию дронам, который предусматривает ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Российские власти отрицают любые негативные последствия атаки и отчитываются о сбитии одного из беспилотников. Он якобы был поражен на низкой высоте с помощью зенитно-ракетного комплекса.

1 марта город также подвергся атаке ударных дронов. Сообщалось о беспилотнике, изготовленном кустарным способом, который якобы нес 3,5 килограмма взрывчатки на борту. Очевидцы заметили в небе яркую вспышку, жители Пескаревского проспекта свидетельствовали, что беспилотник упал рядом с одним из домов. Другие источники отмечают, что на проспекте повреждены 15 квартир. Россияне предполагают, что целью дрона была нефтебаза "Ручьи" в километре от места событий.

Другая нефтебаза в Санкт-Петербурге, "Невский мазут", была атакована 31 января. Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод на Глухоозерском шоссе, в результате чего возник масштабный пожар и было повреждено оборудование.