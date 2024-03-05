Горит резервуар: в Белгородской области БПЛА мог атаковать нефтебазу, — соцсети (видео)

По данным местных медиа, в селе Долгое произошел инцидент после атаки дроном и теперь на место следует пожарный поезд. Местные власти сообщили лишь о ЧП, в результате которого якобы никто не пострадал.

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В пограничных российских регионах достаточно часто в последние 2 года происходят различные инциденты. На этот раз противник пожаловался на атаку на нефтебазу в Белгородской области. Об этом пишет российский Telegram-канал "112".

Речь идет про населенный пункт Долгое в Белгородской области, где расположена Губкинская нефтебаза. Она была якобы атакована при помощи БПЛА, в результате чего на территории предприятия начался пожар.

"По данным 112, горит один резервуар. В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд", — говорится в сообщении.

Также появилась первая фотография с места инцидента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также поделился своими комментариями по поводу инцидента в регионе. По его словам, в Губкинском городском округе произошло чрезвычайное происшествие. После взрыва на инфраструктурном объекте зафиксирован пожар.

"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — пишет Вячеслав Гладков.

Больше подробностей по поводу атаки по нефтебазе со стороны местных властей не прозвучало.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что стая беспилотников якобы намеревалась атаковать Воронеж, но исчезла в неизвестном направлении. Несколько беспилотников зафиксировали на подлете к Воронежской области, но границу они так и не пересекли, писали роспаблики.

22 февраля появилась информация, что с российского самолета упала авиабомба ФАБ-250 в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как сообщает ASTRA, назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и подтвердил ее ликвидацию на территории Валуйского городского округа.