С российского самолета упала авиабомба ФАБ-250 в Белгородской области, — росСМИ (карта)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, как сообщает ASTRA, назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и подтвердил ее ликвидацию на территории Валуйского городского округа.

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Авиабомба ФАБ-250 в Белгородской области упала с российского самолета. Об этом сообщает ASTRA в Telegram.

В селе Солоти, как говорится в сообщении, 18 февраля был найден ФАБ-250. Власти приняли решение эвакуировать около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

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Губернатор Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом". Причины ее появления он не озвучил. По его словам, инженерная группа ликвидировала взрывоопасный предмет на территории Валуйского городского округа в селе Солоти.

В Telegram он также сообщил, что ВСУ якобы атаковали дроном-камикадзе село Старый Хутор Валуйского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении якобы повреждено здание и забор. Оперативные службы работают на месте.

Фото: Google Maps

Падение ФАБов в Белгородской области

Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области в конце января. Обнаружены две авиабомбы ФАБ-250 — в хуторе Постников Корочанского района и в селе Стрелковое.

По данным российских журналистов, в результате падения боеприпасов никто из людей не пострадал. Было эвакуировано около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения ФАБ-250.

Напомним, 20 февраля стало известно, что в РФ создали гигантский мегакоптер, поднимающий 300 кг. Как утверждают россияне, огромный беспилотник сможет передвигаться по воздуху на 500 км и будет иметь преимущества как самолета, так и коптера. Дрон не будет нуждаться в аэродромах и инфраструктуре.