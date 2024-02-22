Із російського літака впала авіабомба ФАБ-250 у Бєлгородській області, — росЗМІ (карта)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, як повідомляє ASTRA, назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і підтвердив її ліквідацію на території Валуйського міського округу.

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Авіабомба ФАБ-250 у Бєлгородській області впала з російського літака. Про це повідомляє ASTRA в Telegram.

У селі Солоті, як ідеться в повідомленні, 18 лютого було знайдено ФАБ-250. Влада ухвалила рішення евакуювати близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

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Губернатор В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом". Причини її появи він не озвучив. За його словами, інженерна група ліквідувала вибухонебезпечний предмет на території Валуйського міського округу в селі Солоті.

У Telegram він також повідомив, що ЗСУ нібито атакували дроном-камікадзе село Старий Хутір Валуйського міського округу. Внаслідок вибуху постраждалих немає, в одному приватному домоволодінні нібито пошкоджено будівлю та паркан. Оперативні служби працюють на місці.

Фото: Google Maps

Падіння ФАБів у Бєлгородській області

Російські літаки впустили дві авіабомби ФАБ-250 на села в Бєлгородській області наприкінці січня. Виявлено дві авіабомби ФАБ-250 — у хуторі Постників Корочанського району та в селі Стрілецьке.

За даними російських журналістів, у результаті падіння боєприпасів ніхто з людей не постраждав. Було евакуйовано близько 150 жителів, що живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння ФАБ-250.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що в РФ створили гігантський мегакоптер, що підіймає 300 кг. Як стверджують росіяни, величезний безпілотник зможе пересуватися в повітрі на 500 км і матиме переваги як літака, так і коптера. Дрон не потребуватиме аеродромів та інфраструктури.