Покращили конструкцію: РФ збільшила далекобійність фугасних авіабомб, – ЗМІ (фото)

За твердженням журналіста Юліана Рьопке, звичайна авіабомба ФАБ-500 мала дальність 10 км, а комплект крил дозволив розширити радіус дії до 70 км.

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Російські війська застосовують фугасні авіабомби з комплектом крил УМПК, що збільшує дальність і точність наведення. Тепер окупанти покращили конструкцію, що дозволило збільшити радіус ураження в сім разів. Про це повідомляє журналіст BILD Юліан Рьопке.

Окупанти застосовують проти України фугасні авіаційні бомби, які були розроблені у 1950-х роках. Вони створювались як бомби вільного падіння й мали радіус дії до 10 км. Тепер ворог розширив можливості бомби за допомогою модуля крил та планування з системою корегування. Завдяки цьому дальність ФАБ-500 зросла до 70 км. Носієм КАБів є винищувач-бомбардувальник Су-34.

Фото: Bild

За твердженням Рьопке, в Україні недостатньо засобів ППО, щоб боротись з КАБами. При цьому з неба бомби з УМПК виглядають як літаки чи безпілотники. Окрім цього 3 лютого російські війська завдали авіаудару по Купʼянську бомбою КАБ-500. Один зі снарядів влучив біля житлових будинків й залишив велику воронку. Обійшлося без постраждалих.

Наслідок удару по Купʼянську КАБ-500

Варто зазначити, що дальність польоту бомби напряму залежить від висоти її скиду, чим вона більша, тим далі летить КАБ. У Defense Express ще у серпні 2023 року писали, що реальна дальність УМПК складає близько 60 км. Нині в арсеналі РФ є авіабомби КАБ-250, КАБ-500, КАБ-1500, а також авіабомби з касетною бойовою частиною серії РБК.

Нагадаємо, 12 січня у РФ вперше публічно показали кориговану авіабомбу КАБ-1500. Її бойова частина важить 675 кг.

29 листопада в британській розвідці заявили про збільшення використання окупантами касетних авіабомб РБК-500.