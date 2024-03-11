Починаються офіційні переговори: у Кабміні розповіли, коли в Україні запрацюють аеропорти

Нині є різні сценарії щодо розвитку ситуації з відкриттям аеропортів. Уже є європейські авіакомпанії, які хочуть першими зайти на український ринок, розповів віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Україна розпочинає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зауважив, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського.

"Українська сторона передає двом регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", — сказав Олександр Кубраков.

З його слів, найуспішніший приклад країни, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилетіти дрони чи ракети, — Ізраїль. Україна проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації цієї країни, зокрема в більшості її очолюють військові в минулому.

"Не хочу ніякі терміни проговорювати, але ми вже будемо передавати офіційно, і ми вступаємо в офіційні перемовини з регуляторами", — наголосив Кубраков.

Він зауважив, що наразі є різні сценарії про те, як розвиватиметься ситуація щодо відкриття аеропортів. Україні важливо почути перший офіційний зворотний зв'язок від регуляторів. Проте вже є європейські авіакомпанії, які дуже хочуть зайти на український ринок та говорять, що будуть першими. Зокрема, Ryanair заявили, що хочуть весь ринок відразу після відкриття авіапростору.

Крім цього, перемовини ведуть з трьома українськими авіакомпаніями, які також підтвердили, що хочуть літати тут.

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Нагадаємо, 20 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у 2024 році можуть відновити авіасполучення в Україні. З його слів, для цього потрібно вирішити декілька ключових питань.

22 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про чотири компоненти, які потрібно вирішити для того, аби питання щодо відкриття аеропортів в Україні зрушило з місця. Мова йде про захист аеропортів, підготовку інфраструктури, механізми страховки та наявність компанії, які погодяться працювати.