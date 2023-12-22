"Україна шукатиме рішення": в ОП назвали 4 проблеми, що заважають відкрити аеропорти

За словами Михайла Подоляка, поки що відкриття повітряного простору здається нереалістичним, проте ще кілька місяців тому те саме можна було сказати про зерновий коридор.

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Останні кілька днів в Україні активно обговорюється питання можливого відновлення авіасполучення в найближчому майбутньому. Радник глави Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, які критичні проблеми не дають змоги цього зробити вже зараз.

За його словами, загалом є чотири компоненти, які необхідно вирішити, щоб питання зрушило з місця. Це захист аеропортів, підготовка інфраструктури, механізми страховки, а також наявність компанії, яка візьметься за це.

Початок роботи аеропортів суттєво впливатиме на економіку, але питання безпеки тут відіграє ключову роль.

"Якщо простір буде повністю закритий, працюватимуть Patriot, які по балістиці роблять це ефективно. Адже з'ясували, що Patriot ефективно працюють і проти надзвуку, і проти балістики, і ефективно контролюють повітряний простір. Президент, до речі, на пресконференції чітко зафіксував, що ми отримаємо ще кілька систем Patriot, щоб захистити повітряний простір України, енергетичну інфраструктуру, іншу критичну інфраструктуру тощо", — каже Михайло Подоляк.

Якщо буде вирішено ключові проблеми, тоді в України буде можливість підвищити економіку. Якщо ні — значить необхідно буде шукати інші рішення. Найголовніше, що питання відкриття аеропортів стоїть на порядку денному, а це означає, що Україна продовжує існувати.

Щодо зернового коридору, продовжує Михайло Подоляк, усі теж говорили, що це неможливо провернути, адже Росія повністю контролює акваторію, проте вже чотири місяці він продовжує свою роботу. Вдалося перевезти 8 мільйонів тонн вантажів, відповідно, до бюджету прийшли великі гроші.

"Сьогодні здається, що це неможливо. У нас балістика, надзвук, постійні дрони в повітрі. Але неможливе для України і неможливе для іншого світу — це дві великі різниці, які ми з вами за 666 днів війни побачили. Україна шукатиме рішення і знайде їх. Це буде сигналом для наших партнерів, що в країну, яка знаходить просто фантастичні рішення і може їх забезпечити логістично, потрібно вкладатися", — продовжує Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 20 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році. За його словами, станеться це в разі, якщо вирішать питання із захистом аеропортів, страхуванням і компаніями, які здійснюватимуть перельоти.