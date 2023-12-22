"Украина будет искать решения": в ОП назвали 4 проблемы, мешающие открыть аэропорты

По словам Михаила Подоляка, пока что открытие воздушного пространства кажется нереалистичным, однако еще несколько месяцев назад то же самое можно было сказать про зерновой коридор.

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Последние несколько дней в Украине активно обсуждается вопрос возможного возобновления авиасообщения в ближайшем будущем. Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, какие критические проблемы не позволяют этого сделать уже сейчас.

По его словам, всего есть четыре компонента, которые необходимо решить, чтобы вопрос сдвинулся с места. Это защита аэропортов, подготовка инфраструктуры, механизмы страховки, а также наличие компании, которая возьмется за это.

Начало работы аэропортов существенно будет влиять на экономику, но вопрос безопасности здесь играет ключевую роль.

"Если пространство будет полностью закрыто, будут работать Patriot, которые по баллистике делают это эффективно. Ведь выяснили, что Patriot эффективно работают и против сверхзвука, и против баллистики, и эффективно контролируют воздушное пространство. Президент, кстати, на пресс-конференции четко зафиксировал, что мы получим еще несколько систем Patriot, чтобы защитить воздушное пространство Украины, энергетическую инфраструктуру, другую критическую инфраструктуру и тому подобное", — говорит Михаил Подоляк.

Если будут решены ключевые проблемы, тогда у Украины будет возможность повысить экономику. Если нет — значит необходимо будет искать другие решения. Самое главное, что вопрос открытия аэропортов стоит на повестке, а это значит, что Украина продолжает существовать.

О зерновом коридоре, продолжает Михаил Подоляк, все тоже говорили, что это невозможно провернуть, ведь Россия полностью контролирует акваторию, однако уже четыре месяца он продолжает свою работу. Удалось перевезти 8 миллионов тонн грузов, соответственно, в бюджет пришли большие деньги.

"Сегодня кажется, что это невозможно. У нас баллистика, сверхзвук, постоянные дроны в воздухе. Но невозможное для Украины и невозможное для другого мира – это две большие разницы, которые мы с вами за 666 дней войны увидели. Украина будет искать решения и найдет их. Это будет сигналом для наших партнеров, что в страну, которая находит просто фантастические решения и может их обеспечить логистически, нужно вкладываться", — продолжает Михаил Подоляк.

Напомним, 20 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что авиасообщение в Украине могут открыть в 2024 году. По его словам, произойдет это в случае, если решат вопрос с защитой аэропортов, страхованием и компаниями, которые будут осуществлять перелеты.