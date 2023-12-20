Авиасообщение в Украине могут открыть в 2024 году, — Данилов (видео)

В Украине могут возобновить авиасообщение, если решат вопрос с защитой аэропортов, страхованием и компаниями, которые будут осуществлять перелеты, рассказывает секретарь СНБО.

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Авиасообщение в Украине может быть восстановлено в следующем году, но для этого необходимо решить несколько ключевых вопросов. Об этом во время телемарафона 20 декабря сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что сейчас рассматриваются несколько предложений, как можно восстановить авиасообщение в Украине, но "есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить".

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"Во-первых, это — защита тех аэродромов, где будет решат начать использование самолетов. Во-вторых, должна быть готова инфраструктура. Должен быть обязательно задействован механизм страхования, потому что без страхования никто этого делать не будет. Ну и компания, которая возьмется делать перелеты, это тоже вопрос", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что совместными усилиями в Украине удастся закрыть вопрос восстановления авиасообщения и предположил, что это может быть сделано уже в следующем году.

Напомним, что мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как она станет членом Евросоюза.

Ранее сообщалось, что самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-300ER 19 декабря эвакуировали из аэропорта "Борисполь" в Европу.