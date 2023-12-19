Из аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский самолет: что известно (видео, карта)

В пресс-службе аэропорта рассказали, что перегон воздушного судна 19 декабря из-под Киева стал четвертым по счету за 22 месяца полномасштабной войны.

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Крупнейший пассажирский самолет в Украине Boeing 777-300ER 19 декабря эвакуировали из аэропорта "Борисполь" в Европу. Об этом сообщил профильный сайт avianews.com.

Подобный технический перегон воздушного судна был четвертым по счету за 22 месяца войны. По информации пресс-службы аэропорта, самолет направился на французский аэродром Тарб-Лурд-Пиренеи, который используется как база технического обслуживания и длительного хранения авиалайнеров.

Перелет осуществлен по запросу компании-эксплуатанта Skyline Express, ранее известной как Azur Air Ukraine.

Карта полета согласно онлайн-радару flightradar24 Фото: Скриншот

"Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим во время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту", — говорится в сообщении.

Что известно об авиалайнере

Особенностью эвакуированного воздушного судна является его вместимость — он мог перевозить 531 пассажира, что является рекордным показателем для авиации Украины. До российского вторжения в Украину авиалайнер под позывными Azur Air Ukraine перевозил туристов аффилированного туроператора Anex Tour на курорты Карибского бассейна — на Доминикану и в мексиканский Канкун.

Эвакуация из Борисполя во время полномасштабной войны

24 февраля 2022 года эвакуированный сегодня Boeing 777-300ER находился в аэропорту "Борисполь" и не смог вылететь, поскольку небо Украины было закрыто из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

С 24 февраля 2022 года с аэродрома взлетели только несколько самолетов.

20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400. Они прибыли в "Борисполь" в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и оставались заблокированными также из-за закрытия воздушного пространства Украины.

4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла перегнать из аэропорта "Борисполь" в Румынию Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQP. Это было единственное воздушное судно авиаперевозчика, которое находилось в Украине на момент российского вторжения.

На данный момент аэропорт "Борисполь" остается закрытым для приема и отправки самолетов.

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