Восемь вещей, о которые вы не знали. Стюардессы рассказали о секретах своей профессии

Про профессию бортпроводников ходит немало легенд и с ними связано немало стереотипов. Но чаще всего, пассажиры и понятия не имеют, что такое работа стюардессы на самом деле.

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Работа стюардессы, или как правильно говорить, бортпроводницы, была и остается преимущественно женской профессией. И пассажиры обычно видят только улыбающихся девушек в безупречной форме, которые обеспечивают комфортный полет из точки А в точку В. А между тем, в этой профессии кроется немало секретов, о которых рассказал Insider, опросив пять бывших и все еще работающих бортпроводниц.

Они честно рассказали, почему не принимают чаевые и почему так спешат усадить всех пассажиров на их места. И о том, как серьезно они готовятся к своей работе, которая на первый взгляд кажется простой и романтичной.

1. Старшие бортпроводники получают лучшие маршруты

Некоторых людей увлекает работа бортпроводника, потому что они надеются, что это позволит им совершать кругосветные путешествия. И Райан Уильямс, которая два года проработала стюардессой, прежде чем уйти и основать собственную продюсерскую компанию, тоже на это рассчитывала. Но лучшие маршруты достаются старшим бортпроводникам.

"В итоге у меня были только местные перелеты и я почти не попадала на международные рейсы", — призналась девушка.

2. Оплата обычно не начинается, пока двери не закроются

Несмотря на то, что стюардессы прибывают на место работы задолго до фактического взлета самолета, работа не оплачивается, пока не будет завершена посадка и двери не будут закрыты.

"Вот почему работники на входе и бортпроводники всегда спешат с рассадкой. Вот почему вы можете столкнуться с решительным отпором, когда пытаетесь улизнуть в туалет, или тормозите процесс посадки из-за того, что слишком медлительны. Поставьте себя на их место. Как бы вы себя чувствовали, если бы работали за бесплатно?", — отмечает Уильямс.

3. Стюардессы иногда живут вместе в съемных квартирах

Это касается США, но вполне вероятно, что существует и в других странах. У стюардесс нет дома в прямом смысле этого слова. Они вместе арендуют что-то вроде общежития рядом с аэропортом, где есть только элементарные удобства и кровать, зачастую двухярусная.

Одна стюардесса рассказала, что переехала в такое общежитие, когда поняла, что провела в съемной квартире только 11 ночей в месяц.

4. Вы не можете стать стюардессой за одну ночь

В отличие от некоторых вакансий, где вы можете отправить свое резюме, пройти минимальное обучение и сразу приступить к работе, для работы бортпроводником требуется очень много времени.

Джонатан Джонсон, сертифицированный бортпроводник с 11-летним стажем рассказал, что бортпроводники-стажеры тратят более 30 часов на подготовку к работе и 160 часов в различных условиях обучения только для того, чтобы получить сертификат. Есть не только письменные экзамены, но и тренировки.

"Во время этих учений стажеры должны демонстрировать мастерство, отдавая команды, эвакуируясь из кабины и правильно используя аварийно-спасательное оборудование", — сказал Джонсон.

Также стажеры учатся оказывать первую помощь, проводить сердечно-легочную реанимацию, пользоваться дефибриллятором. Их обучают, как вести себя во время множества внештатных ситуаций, которые могут приключиться в полете. И они должны проходить ежегодные и ежеквартальные экзамены, чтобы оставаться сертифицированными бортпроводниками.

Также бортпроводников обучают тому, как: накладывать жгут на случай травм на борту; выживать в суровых условиях на море и на суше в случае чрезвычайной ситуации; выявлять ранние признаки гипоксии среди пассажиров и членов экипажа; выявлять признаки торговли людьми.

5. Работа бортпроводником делает вас опытным путешественником

Когда вы думаете о том, кто является одним из лучших экспертов-путешественников, вы можете не осознавать, что стюардессы обучены знать практически все о том, как быть находчивыми и обеспечивать себе комфорт в очень стестенных условиях.

Хилари Кларк, которая работает бортпроводником более десяти лет, рассказала, что когда вы работаете бортпроводником, вы привыкаете работать в условиях ограниченного пространства и ресурсов.

Кларк сказала, что за время работы стюардессой она научилась путешествовать по правилам: всегда использовать приложения для перевода, никогда никому не сообщать номер своей комнаты в отеле, всегда брать с собой сухой шампунь и адаптер для зарядки. И обходится очень малым количеством ресурсов, чтобы выглядеть хорошо. И главное, всегда выбирать удобную обувь. Многие авиакомпании требуют, чтобы стюардессы носили высокие каблуки, но они переобуваются сразу, как только самолет взлетает.

6. Стюардессы в униформе должны вести себя определенным образом

Когда стюардессы одеты в униформу или на них надеты бейджи, они все равно должны следовать правилам авиакомпании, даже если они не на борту самолета.

Жозефина Ремо, стюардесса, проработавшая в Скандинавских авиалиниях семь лет, рассказала, что пока она в форме, она представляет компанию. А значит, она не может пить алкоголь, или расслабляться в баре.

"Вы не хотите, чтобы сотрудники авиакомпании употребляли алкоголь во время дежурства, а когда они видят бортпроводника в форме, они не знают, закончили вы уже работу, или сейчас отправитесь в рейс", — также бортпроводники в форме не ходят по магазинам и не жалуются.

"Авиакомпания считает, что мы в форме, мы представляем компанию. А значит любой конфликт будет автоматически ассоциироваться с авиакомпанией", — сказала она.

7. Стюардессы не могут забирать еду и напитки

Хотя вы можете подумать, что преимущество работы бортпроводником в том, что вы можете набивать карманы бутылочками с алкоголем и бесконечными закусками, но это не так.

Сара МакВильямс-Гуэрра, которая семь лет проработала стюардессой, прежде чем запустить свой собственный веб-сайт о путешествиях Airplane Mode, рассказала, что ее бывшая авиакомпания не позволяла бортпроводникам брать из запасов что-либо, кроме бутылки воды на международных рейсах.

"Хотя я заметила, что стюардессы довольно часто брали бутылочки со спиртным, но я также видела, как их за это увольняли. Это того не стоит", — отметила женщина.

8. Стюардессы не могут принимать чаевые и пересаживать пассажиров

Если ситуация выходит из-под контроля, то пассажиров конечно пересадят на другие места. Но вы не сможете заплатить стюардессе и оказаться в первом классе. Поблажек не сделают даже для сотрудников авиакомпании и коллег-бортпроводников.

"Пассажиры предлагали бортпроводникам 100 долларов и более за лучшее место. Но если это заметят, стюардессе придется иметь дело со своим менеджером", — по словам Сары, только сотрудники, которые стоят у ворот на посадку могут повышать класс обслуживания пассажиров и пересаживать их на лучшие места.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какой была работа стюардесс ранее. Им запрещалось выходить замуж, они были вынуждены сниматься в оскорбительной рекламе и отбиваться от похотливых пассажиров.