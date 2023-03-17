Вісім речей, які ви не знали. Стюардеси розповіли про секрети своєї професії

Про професію бортпровідників ходить чимало легенд і з ними пов'язано чимало стереотипів. Але найчастіше, пасажири й гадки не мають, що таке робота стюардеси насправді.

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Робота стюардеси, або, як правильно говорити, бортпровідниці, була і залишається переважно жіночою професією. І пасажири зазвичай бачать лише усміхнених дівчат у бездоганній формі, які забезпечують комфортний політ з точки А в точку В. А тим часом, у цій професії криється чимало секретів, про які розповів Insider, опитавши п'ять колишніх бортпровідниць, які все ще працюють.

Вони чесно розповіли, чому не приймають чайові та чому так поспішають посадити всіх пасажирів на їхні місця. І про те, як серйозно вони готуються до своєї роботи, яка на перший погляд здається простою та романтичною.

1. Старші бортпровідники отримують найкращі маршрути

Деяких людей захоплює робота бортпровідника, тому що вони сподіваються, що це дозволить їм здійснювати кругосвітні подорожі. І Раян Вільямс, яка два роки пропрацювала стюардесою, перш ніж піти та заснувати власну продюсерську компанію, теж на це розраховувала. Але найкращі маршрути дістаються старшим бортпровідникам.

"У результаті я мала тільки місцеві перельоти і я майже не потрапляла на міжнародні рейси", — зізналася дівчина.

2. Оплата зазвичай не починається, поки двері не зачиняться

Попри те, що стюардеси прибувають на місце роботи задовго до фактичного зльоту літака, робота не оплачується, доки не буде завершено посадку і двері не будуть зачинені.

Ось чому ви можете зіткнутися з рішучою відсічю, коли намагаєтеся втекти в туалет, або гальмуйте процес посадки через те, що занадто повільні. Поставте себе на їх місце. Як ви себе б відчували, якби працювали за безкоштовно?", — зазначає Вільямс.

3. Стюардеси іноді живуть разом у орендованих квартирах

Це стосується США, але цілком імовірно, що існують і в інших країнах. Стюардес немає вдома в прямому розумінні цього слова. Вони разом орендують щось на зразок гуртожитку поряд з аеропортом, де є лише елементарні зручності та ліжко, найчастіше двоярусне.

Одна стюардеса розповіла, що переїхала до такого гуртожитку, коли зрозуміла, що провела у орендованій квартирі лише 11 ночей на місяць.

4. Ви не можете стати стюардесою за одну ніч

На відміну від деяких вакансій, де ви можете відправити своє резюме, пройти мінімальне навчання і відразу приступити до роботи, для роботи провідником потрібно дуже багато часу.

Джонатан Джонсон, сертифікований бортпровідник з 11-річним стажем розповів, що бортпровідники-стажери витрачають понад 30 годин на підготовку до роботи та 160 годин у різних умовах навчання лише для того, щоб отримати сертифікат. Є не лише письмові іспити, а й тренування.

"Під час цих навчань стажери повинні демонструвати майстерність, віддавши команди, евакуюювавши з кабіни та правильно використавши аварійно-рятувальне обладнання", — сказав Джонсон.

Також стажери навчаються надавати першу допомогу, проводити серцево-легеневу реанімацію, користуватися дефібрилятором. Їх навчають, як поводитися під час багатьох позаштатних ситуацій, які можуть статися в польоті. І вони мають проходити щорічні та щоквартальні іспити, щоб залишатися сертифікованими бортпровідниками.

Також бортпровідників навчають, як: накладати джгут на випадок травм на борту; виживати в суворих умовах на морі та на суші у разі надзвичайної ситуації; виявляти ранні ознаки гіпоксії серед пасажирів та членів екіпажу; виявляти ознаки торгівлі людьми.

5. Робота бортпровідником робить вас досвідченим мандрівником

Коли ви думаєте про те, хто є одним з найкращих експертів-мандрівників, ви можете не усвідомлювати, що стюардеси навчені знати практично все про те, як бути винахідливими та забезпечувати собі комфорт у дуже скрутних умовах.

Гіларі Кларк, яка працює бортпровідником більше десяти років, розповіла, що коли ви працюєте бортпровідником, ви звикаєте працювати в умовах обмеженого простору та ресурсів.

Кларк сказала, що коли вона працювала стюардесою вона навчилася подорожувати за правилами: завжди використовувати програми для перекладу, ніколи нікому не повідомляти номер своєї кімнати в готелі, завжди брати із собою сухий шампунь та адаптер для заряджання. І обходитись дуже малою кількістю ресурсів, щоби виглядати добре. І головне, завжди вибирати зручне взуття. Багато авіакомпаній вимагають, щоб стюардеси носили високі підбори, але вони перевзуваються відразу, як літак злітає.

6. Стюардеси в уніформі повинні поводитися належним чином

Коли стюардеси одягнені в уніформу або на них одягнені бейджі, вони все одно повинні дотримуватись правил авіакомпанії, навіть якщо вони не на борту літака.

Жозефіна Ремо, стюардеса, яка пропрацювала в Скандинавських авіалініях сім років, розповіла, що поки вона у формі, вона представляє компанію. Отже, вона не може пити алкоголь, або розслаблятися в барі.

"Ви не хочете, щоб співробітники авіакомпанії вживали алкоголь під час чергування, а коли вони бачать бортпровідника у формі, вони не знають, закінчили ви вже роботу, чи зараз вирушите в рейс", — також бортпровідники у формі не ходять магазинами і не скаржаться

"Авіакомпанія вважає, що ми у формі, ми представляємо компанію. А отже будь-який конфлікт автоматично асоціюватиметься з авіакомпанією", — сказала вона.

7. Стюардеси не можуть забирати їжу та напої

Хоча ви можете подумати, що перевага роботи бортпровідником в тому, що ви можете набивати кишені пляшечками з алкоголем та нескінченними закусками, але це не так.

Сара МакВільямс-Гуерра, яка сім років пропрацювала стюардесою, перш ніж запустити свій власний вебсайт про подорожі Airplane Mode, розповіла, що її колишня авіакомпанія не дозволяла бортпровідникам брати із запасів будь-що, крім пляшки води на міжнародних рейсах.

"Хоча я помітила, що стюардеси досить часто брали пляшечки зі спиртним, але я також бачила, як їх за це звільняли. Це не варто того", — зазначила жінка.

8. Стюардеси не можуть приймати чайові та пересаджувати пасажирів

Якщо ситуація виходить з-під контролю, пасажирів звичайно пересадять на інші місця. Але ви не зможете заплатити стюардесі і опинитися у першому класі. Поблажок не зроблять навіть для співробітників авіакомпанії та колег-бортпровідників.

"Пасажири пропонували бортпровідникам 100 доларів і більше за найкраще місце. Але якщо це помітять, стюардесі доведеться мати справу зі своїм менеджером", — за словами Сари, тільки співробітники, які стоять біля воріт на посадку, можуть підвищувати клас обслуговування пасажирів і пересаджувати їх на найкращі місця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, якою була робота стюардес раніше. Їм заборонялося виходити заміж, вони були змушені зніматися в образливій рекламі та відбиватися від хтивих пасажирів.