Начинаются официальные переговоры: в Кабмине рассказали, когда в Украине заработают аэропорты

Сейчас есть разные сценарии по развитию ситуации с открытием аэропортов. Уже есть европейские авиакомпании, которые хотят первыми зайти на украинский рынок, рассказал вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по открытию аэропортов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского.

"Украинская сторона передает двум регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", — сказал Александр Кубраков.

По его словам, самый успешный пример страны, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилететь дроны или ракеты, — Израиль. Украина проводит консультации с администрацией гражданской авиации этой страны, в частности в большинстве ее возглавляют военные в прошлом.

"Не хочу никакие сроки проговаривать, но мы уже будем передавать официально, и мы вступаем в официальные переговоры с регуляторами", — подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что сейчас есть разные сценарии о том, как будет развиваться ситуация по открытию аэропортов. Украине важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов. Однако уже есть европейские авиакомпании, которые очень хотят зайти на украинский рынок и говорят, что будут первыми. В частности, Ryanair заявили, что хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства.

Кроме этого, переговоры ведут с тремя украинскими авиакомпаниями, которые также подтвердили, что хотят летать здесь.

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Напомним, 20 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в 2024 году могут восстановить авиасообщение в Украине. По его словам, для этого нужно решить несколько ключевых вопросов.

22 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о четырех компонентах, которые нужно решить для того, чтобы вопрос об открытии аэропортов в Украине сдвинулся с места. Речь идет о защите аэропортов, подготовке инфраструктуры, механизмах страховки и наличии компании, которые согласятся работать.